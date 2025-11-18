בוקר מיוחד ומרגש נרשם היום (שלישי) בספארי ברמת-גן, לאחר שעיט ניצי נדיר במיוחד בחר לנחות על אחד העצים שבמרחב הסוואנה האפריקאית. הצוות הבחין בו מיד, והמבקרים ששהו במקום זכו למראה יוצא דופן שלא קורה לעיתים קרובות.
העיט הניצי, אחד הדורסים המרשימים בישראל, מוגדר בסכנת הכחדה חמורה ונחשב לבעל תפוצה מצומצמת מאוד. בדרך כלל הוא מקנן באזורים מדבריים ובמצוקים בדרום הארץ, ולכן הגעתו למרכז הארץ נחשבת לאירוע חריג.
על פי ההערכות, בישראל נותרו פחות מ־50 פרטים בוגרים בלבד. למרות זאת, הביקור הקצר שלו בספארי סיפק רגע טבע ייחודי ושמח שמשך תשומת לב רבה בקרב המטפלים והמבקרים כאחד.
בספארי סיפרו כי מדובר בתצפית נדירה ומרגשת, שמעניקה הצצה קצרה לעולם הבר ומדגישה את חשיבות שמירת הטבע בישראל.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים