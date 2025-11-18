ראש האופוזיציה את נתניהו: "הממשלה הימנית בתולדות המדינה מוותרת רשמית על הסיפוח ומגדירה עקרונות לשיתוף פעולה עם הרש"פ"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הבוקר את ראש הממשלה בנימין נתניהו על תמיכתו בהחלטת מועצת הביטחון: "הממשלה הימנית בתולדות המדינה מוותרת רשמית על הסיפוח ומגדירה עקרונות לשיתוף פעולה עם הרשות הפלשתינית".

הדברים המלאים: " בלחץ האמריקאים נתניהו הודיע הבוקר שהוא מקבל את החלטת מועצת הבטחון הכוללת את עקרון "איחוד הזירות". במשך שנים ניסה נתניהו להפריד בין עזה ליו"ש, ומכך צמחה המדיניות ההרסנית של חיזוק ומימון החמאס, והעלמת העין מהתחמשותו. זו הייתה טעות אסטרטגית איומה, וטוב שהאמריקאים שמו לה סוף. הממשלה הימנית בתולדות המדינה מוותרת רשמית על הסיפוח ומגדירה עקרונות לשיתוף פעולה עם הרשות הפלשתינית".

עוד באותו נושא למרות המדינה הפלסטינית: רה"מ הביע תמיכה בהחלטת מועצת הביטחון 10:14 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

מוקדם יותר פורסם כי העמוד הרשמי של משרד ראש הממשלה באנגלית הביע היום (שלישי) תמיכה בהחלטת מועצת הביטחון על תוכנית טראמפ לרצועת עזה שכוללת בין היתר נתיב למדינה פלסטינית: "אנו מאמינים שתוכניתו של הנשיא טראמפ תוביל לשלום ולשגשוג משום שהיא מתעקשת על פירוז מלא של עזה, פירוק נשק ודה-רדיקליזציה"