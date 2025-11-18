רוסיה מנסה לפצל את בייס התמיכה בטראמפ לקראת בחירות האמצע, פוטין רוצה נשיא חלש בבית הלבן, עם תמיכה מפוצלת בעלת רצונות מנוגדים

רשתות התקשורת הממלכתיות של רוסיה, החלו לאחרונה להפיץ סרטונים המקדמים פילוג בתוך המפלגה הרפובליקנית ובבייס של הנשיא טראמפ, במה שנראה כניסיון לפצל את התנועה ולמנוע חזית מאוחדת כנגד רוסיה.

אמריקה ראשונה, או אמריקה בלבד? זו השאלה שמעסיקה כעת רבים בשורות הימין העמוק בארצות הברית, ועל פי חלק מהאינדיקציות ומספר מומחים, השאלה הזו ככל הנראה התחילה ברוסיה.

רשתות תקשורת רוסיות, עם קשר ישיר לקרמלין, החלו להפיץ לאחרונה סרטונים של משפיענים נוטשים את כובע "MAGA" האדום והאייקוני של הנשיא טראמפ, בתמורה לכובע כחול עם הכיתוב "America Only" או "אמריקה בלבד".

בנוסף בסרטונים אלה, טוענים המשפיענים כי טראמפ "נטש את הימין" וכי הנשיא איננו עומד במה שהבטיח בבחירות. מה מקדמת תנועת "אמריקה בלבד"? בדלנות.

אותם סרטונים המופצים והמהודהדים על ידי הקרמלין קוראים לגישה גיאו-פוליטית בדלנית, בה ארצות הברית מושכת את ידיה מעיסוק בעולם. על פי אותה אידיאולוגיה, ארצות הברית צריכה להפסיק לחמש את אוקראינה כנגד רוסיה, את ישראל כנגד אויביה.

פוטין, על פי גורמים, מנסה לנצל את קווי השבר בתנועה השמרנית בארצות הברית, סביב דברים כמו אוקראינה או ישראל, בניסיון להחליש את בסיס התמיכה של טראמפ לקראת בחירות האמצע, ולנסות להפוך את נשיאותו לפחות אפקטיבית בתחום הבינלאומי.