בעקבות שמועות שרצו הבוקר (שלישי) ברשת על ניסיון חטיפת ילד בחריש המשטרה הכחישה: "מדובר בהורה שהגיע לאסוף את ילדו אך בשל טעות נכנס לגן הסמוך".

אמש פורסם כי התקבל דיווח במוקד המשטרה על שני חשודים שתקפו באלימות אדם אחר סמוך למחסום קלנדיה, גררו אותו לרכבם והסיעו אותו מהמקום.

בעקבות הדיווח, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים הגיעו במהירות למקום וביצעו סריקות נרחבות לאיתור הרכב החשוד. כעבור זמן קצר, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים איתרו את הרכב באזור סמוך, כאשר בתוך הרכב נמצאו שני החשודים, ובמושב האחורי הבחינו הלוחמים בקורבן כשהוא חבול.

הקורבן פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים עם חבלות חמורות בפניו ושני החשודים, תושבי מזרח ירושלים, נעצרו על ידי שוטרי תחנת שפט והועברו לחקירה בתחנה.

מהחקירה עלה כי הרקע למקרה הוא ככל הנראה סכסוך מתמשך בין המעורבים. אמש, הובאו החשודים לבית המשפט, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם לטובת המשך החקירה עד לתאריך 19.11.