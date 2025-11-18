יוני רועה חיבר רבים מהשירים הגדולים ביותר של זממנו, מ"פרי גנך" ועד "יום סבבה". עכשיו, למעלה מעשור אחרי אלבומו הקודם, הוא מוציא אלבום חדש. האזינו

11 שנים אחרי שהוציא את האלבום "שדות", המוזיקאי הוותיק יוני רועה משחרר אלבום חדש ובוגר שמנסה להחזיר את השפיות לשיח הישראלי, דרך שירים שמדברים על אחדות, תקווה וכאב לאומי.

האלבום "מפוזרים" כולל עשרה שירים – חמישה חדשים לגמרי וחמישה סינגלים שהמתינו שנים לבית משותף. כבר בשיר הפותח, "פוליטיקה", רועה שם את האצבע על הנקודה הכואבת: השיח המקטב שתופס את כל החמצן הציבורי ומשאיר את ההישגים הגדולים של המדינה בצד.

פוליטיקה אין סופית

"הרגשתי צורך לצאת עם האלבום הזה מתוך שליחות", אומר רועה. "המדינה האהובה שלי מאבדת כיוון. השיח הפוליטי הפך למפלג, מוחק את המכנה המשותף שמחזיק אותנו יחד שנים ארוכות. רציתי להזכיר שיש כאן עוד נושאים, עוד תקווה, עוד לב".

אחד השירים הבולטים באלבום הוא הבלדה "שורדת" – שיר אהבה למדינה שממשיכה להתקיים ולפרוח למרות כל הקשיים. "מאז שכתבתי את 'איזו מדינה' אני מרגיש שהמצב רק הולך ומחמיר", הוא מודה. "כל שנותר לי זה לשיר ולדבר אל לבם של אנשי התקווה והמוסר בארץ היקרה שלנו".

בין היוצרים הגדולים של המדינה

מי שנחשב לאחד מגשרי המזרח והמערב הגדולים במוזיקה הישראלית (מעל 1,500 שירים שכתב והלחין, בהם "פרי גנך", "כותל המזרח" ו"איזו מדינה") ממשיך גם באלבום הזה את הקו המוזיקלי שלו: מילים שיוצאות מהנשמה ומנגינות שמחברות בין שבטים.

בזמן שהשיח הציבורי נקרע לגזרים, יוני רועה מציע אלטרנטיבה – להוריד את הלהבות, להדגיש את הטוב ולזכור שמעבר לכל הוויכוחים אנחנו עדיין עם אחד.