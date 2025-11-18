להב 433 סיימה חקירה נגד שלושה בכירים בבתי הדין הרבניים בחשד לסחיטה באיומים, שוחד ומרמה, כשהממצאים הועברו לפרקליטות לבחינה

להב 433 סיימה לאחרונה חקירה שנמשכה בתקופה האחרונה נגד שלושה בכירים במערכת בתי הדין הרבניים. נגד השלושה נחקרו חשדות לביצוע עבירות סחיטה באיומים, שוחד, מרמה והפרת אמונים.בתום עבודת החוקרים, תיק החקירה מועבר כעת לפרקליטות לצורך עיון והחלטה על המשך ההליך.

עוד באותו נושא משטרת ישראל באזהרה דחופה 19:39 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לפי הממצאים שעלו בחקירה הסמויה, השלושה חשודים כי ניצלו את מעמדם ותפקידם הבכיר במערכת בתי הדין הרבניים כדי לסחוט בכיר אחר, במטרה לקדם אינטרסים אישיים. החקירה לוותה מראשיתה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.