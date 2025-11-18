להב 433 סיימה לאחרונה חקירה שנמשכה בתקופה האחרונה נגד שלושה בכירים במערכת בתי הדין הרבניים. נגד השלושה נחקרו חשדות לביצוע עבירות סחיטה באיומים, שוחד, מרמה והפרת אמונים.בתום עבודת החוקרים, תיק החקירה מועבר כעת לפרקליטות לצורך עיון והחלטה על המשך ההליך.
לפי הממצאים שעלו בחקירה הסמויה, השלושה חשודים כי ניצלו את מעמדם ותפקידם הבכיר במערכת בתי הדין הרבניים כדי לסחוט בכיר אחר, במטרה לקדם אינטרסים אישיים. החקירה לוותה מראשיתה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
אמא של חייל
מושחתים נמאסתם. זו התורה שלכם?10:42 18.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר