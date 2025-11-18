הרב ניר בן ארצי אומר כי אם ישראל לא תשמיד לגמרי את ארגון הטרור הרצחני חמאס, הטבח הבא יהיה הרבה יותר קשה ויותר אכזרי: "זו הזדמנות שלא תחזור"

ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, אומר כי אם ישראל לא תשמיד לגמרי את ארגון הטרור הרצחני חמאס, הטבח הבא יהיה הרבה יותר קשה ויותר אכזרי.

במסר שהעביר בימים האחרונים, אמר הרב בן ארצי: "אם ישראל לא תשמיד עכשיו את החמאס, לא יהיה שקט ונחת לאזרחי ישראל. הכל יחזור במהירות האור ויהיה יותר גרוע".

הוא הסביר כי "אחרי שעברו השנתיים האלה השנאה שלהם הרבה יותר גדולה אלינו. ולכן הם יהיו הרבה יותר אכזריים אלינו. זה לא ייקח 20 שנה. זה עניין של כמה חודשים. הם יבואו בהמוניהם לאשקלון ושדרות. לכן צריך לחסל אותם".

הרב בן ארצי סיכם ואמר: "יש הזדמנות אחרונה לחסל את החמאס לגמרי. זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה".