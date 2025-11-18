נעצר בביתו תושב כרמיאל בן 45 לאחר שפרץ למספר בתי כנסת בעיר דרך החלונות וגנב מאות שקלים במזומן, מקופות צדקה וארונות

נעצר בביתו תושב כרמיאל לאחר שפרץ למספרר בתי כנסת בעיר וגנב מאות שקלים במזומן. הנאשם נהג לפרוץ לבתי כנסת בשעות הלילה המאוחרות דרך חלונות, פתח קופות צדקה וארונות, גונב כסף מזומן ונמלט. היום (שלישי) הוגש נגדו כתב אישום.

הפריצות התרחשו בסוף חודש אוקטובר השנה, אז התקבלו מספר דיווחים על התפרצויות בתי כנסת בכרמיאל. מבתי הכנסת נגנב מאות שקלים של כסף מזומן. המשטרה פתחה בחקירה לאחר קבלת הדיווחים. בתאריך 31/10/25 במהלך החקירה הצליחו שוטרי המחוז הצפוני להתחקות אחר זהותו של הנאשם, תושב העיר (45) ולבצע מעצרו בתוך ביתו.

לאחר סיום החקירה. כתב אישום הוגש היום בבית משפט השלום בעכו באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק.