תושב בית שמש נעצר לאחר שעל פי החשד השליך מאוור לכיוון בנו בן ה-12 בגלל רעש שהשמיע מהטלפון. הילד נזקק לפינוי לבית החולים

תושב בית שמש נעצר (אמש) לאחר שעל פי החשד נקט באלימות חמורה כלפי בנו בן ה-12 שנזקק לפינוי לבית החולים. על פי החשד האב השליך על בנו מאוורר לאחר וויכוח בגלל רעש שהשמיע הילד מהטלפון.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל אתמול במוקד המשטרה מגורמי רפואה. בעקבות התלונה תושב בית שמש נעצר בחשד כי נקט באלימות חמורה כלפי בנו (12).

עוד באותו נושא קריסת הגן בבית שמש: ארבע ילדות פונו לביה"ח 10:02 | חדשות סרוגים 15 0 😀 👏

מהחקירה התגלה כי אתמול התעורר ויכוח בין החשוד לבנו ככל הנראה בעקבות רעש שהשמיע הילד מהטלפון הנייד שלו. האב לקח מאוורר והשליכו לכיוון הילד שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ונגרם נזק במקום. שוטרי תחנת בית שמש איתרו במהירות את החשוד והוא נעצר על ידם והועבר לחקירה בתחנה, ובכוונת המשטרה להביאו בהמשך היום לדיון בבקשה להאריך את מעצרו, וחקירת המקרה נמשכת.