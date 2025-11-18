תושב בית שמש נעצר (אמש) לאחר שעל פי החשד נקט באלימות חמורה כלפי בנו בן ה-12 שנזקק לפינוי לבית החולים. על פי החשד האב השליך על בנו מאוורר לאחר וויכוח בגלל רעש שהשמיע הילד מהטלפון.
החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל אתמול במוקד המשטרה מגורמי רפואה. בעקבות התלונה תושב בית שמש נעצר בחשד כי נקט באלימות חמורה כלפי בנו (12).
מהחקירה התגלה כי אתמול התעורר ויכוח בין החשוד לבנו ככל הנראה בעקבות רעש שהשמיע הילד מהטלפון הנייד שלו. האב לקח מאוורר והשליכו לכיוון הילד שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ונגרם נזק במקום. שוטרי תחנת בית שמש איתרו במהירות את החשוד והוא נעצר על ידם והועבר לחקירה בתחנה, ובכוונת המשטרה להביאו בהמשך היום לדיון בבקשה להאריך את מעצרו, וחקירת המקרה נמשכת.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים