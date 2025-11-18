נתוני הצפייה של אמש מציגים תחרות צמודה בין הערוצים, כאשר תוכנית הריאליטי נוטוק של קשת 12 מובילה את רצועת הפריים-טיים, ומהדורת חדשות 14 רושמת נתון גבוה במיוחד.
גזרת השעה 19:00
בגזרת המהדורות המוקדמות של השעה 19:00, ניצבת המהדורה המוקדמת של קשת 12 בראש הטבלה עם 9.9% רייטינג. אחריה נמצאת תוכנית האקטואליה שבע עם שלזינגר וברדוגו בערוץ 14 המשיגה 6.6% נתח צפייה. במקום השלישי נמצאת אזור מלחמה של רשת 13 עם 5.1%, ואחריהן שבע עם ליאל ועקיבא של כאן 11 עם 2% ושבע עם שרון גל של i24News עם 0.6%.
צמוד במהדורות החדשות
בגזרת מהדורות החדשות של השעה 20:00, חדשות 12 שומרת על ההובלה עם נתון של 12.4%. אחריה נמצאת חדשות 14, שממשיכה להתחזק ומשיגה רייטינג של 9.2%. במקום השלישי ניצבת חדשות 13 עם 5.2%, ואילו חדשות 11 רושמת נתון של 3.8%. חדשות i24News סוגרת את הגזרה עם 0.8%.
רצועת הפריים-טיים: נוטוק מנצחת את משחקי השף
בפריים-טיים, תוכנית הריאליטי נוטוק (קשת 12) מובילה עם 12.7% רייטינג. תוכנית הבישול משחקי השף (רשת 13) משיגה נתון של 10%. אחריהן נמצאת תוכנית האקטואליה הפטריוטים (ערוץ 14) עם נתון גבוה של 8.5%. בואו לאכול איתי (כאן 11) רושמת 4.6%.
הלילה המאוחר והנוסף
בגזרת הלייט נייט, גיא פינס (קשת 12) מוביל עם 7% צפייה. הצינור (רשת 13) משיג 6%. סטורי לילה (ערוץ 14) רושם 2.9%, וחדשות הלילה (כאן 11) מסיים עם 1.8%. פתחי ושי (ערוץ 14) ברצועת הנוסף משיגה 5.3%.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים