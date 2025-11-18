תשעה ימים אחרי שאושפזה בבית החולים בעקבות ניסיון התאבדות, הפצ"רית לשעבר – יפעת תומר ירושלמי – עדיין שוהה בבית החולים תחת השגחה צמודה.

במשטרה מביעים דאגה מכך שמעצרה של ירושלמי לא הוארך בכל תשעת הימים האחרונים, וחוששים לפגיעה בהליך החקירה נגדה ואף לקריסתו של התיק.

על פי הדיווח בחדשות 12, הפצ"רית נמצאת בחדר מבודד בבית החולים 'איכילוב' תחת השגחה צמודה של אנשי מקצוע והצוות הרפואי כשבני משפחתה מורשים לבקר אותה.

גורם בבית החולים טוען כי "מצבה יחסית טוב לעומת מה שהיה כשהיא הגיעה לכאן. יותר זה לא אפרט כי זה עניין של צנעת הפרט".