תשעה ימים אחרי שאושפזה בבית החולים בעקבות ניסיון התאבדות, הפצ"רית לשעבר – יפעת תומר ירושלמי – עדיין שוהה בבית החולים תחת השגחה צמודה.
במשטרה מביעים דאגה מכך שמעצרה של ירושלמי לא הוארך בכל תשעת הימים האחרונים, וחוששים לפגיעה בהליך החקירה נגדה ואף לקריסתו של התיק.
על פי הדיווח בחדשות 12, הפצ"רית נמצאת בחדר מבודד בבית החולים 'איכילוב' תחת השגחה צמודה של אנשי מקצוע והצוות הרפואי כשבני משפחתה מורשים לבקר אותה.
גורם בבית החולים טוען כי "מצבה יחסית טוב לעומת מה שהיה כשהיא הגיעה לכאן. יותר זה לא אפרט כי זה עניין של צנעת הפרט".
האם איכילוב משתתף בהצגת ה"התמוטטות" של הפצרית הבוגדת, שהיא הדרך שלה להימנע מחקירה ומכלא לה,ליועמשית ולכל המעורבים בפרקליטות??
אור
בתגובה ל: האם איכילוב משתתף בהצגת ה"התמוטטות" של הפצרית הבוגדת, שהיא הדרך שלה להימנע מחקירה ומכלא לה,ליועמשית ולכל המעורבים בפרקליטות??
בקרוב כל בוגדי הכת של נאשם מס' 1 מאחורי סורג ובריח.09:13 18.11.2025
kkh
הדיפסטייט במיטבו08:55 18.11.2025
יפעת
מי שיהיה אשם בקריסת התיק זה יהיה הטייח בועז בלט ואנשיו שמשכו זמן יקר במתכוון ולא חיפשו להגיע לחקר האמת כדי להגן על היועמשי"ת ,ואבדו ראיות וגרמו לשיבוש חקירה ועל...
רוית
רות דוד בושה וחרפה09:19 18.11.2025
טובי
שעובדים עלינו בעיניים הפצ״רית בבית החולים בכדי למסמס את הפרשה יש לה עורך דין שמקבל הוראות מזו שפוטרה אבל מסרבת ללכת כי המדינה שלה !!09:15 18.11.2025
יפעת
אור
kkh
הדיפסטייט במיטבו08:55 18.11.2025
