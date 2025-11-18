ברוקלין הודיעה כי בן שרף ייעדר לפחות לעשרה ימים בעקבות הפציעה שלו בקרסול , השחקן יפסיד לפחות את המשחק מול קבוצת הבת של שרלוט

בן שרף מנסה להתאקלם בליגה הטובה בעולם כשהוא עובר יחד עם דני וולף בין ה-NBA לליגת הפיתוח. הלילה (בין שני לשלישי) הכוכב חטף מכה, כשברוקלין הודיעה שבעקבות הפציעה שלו בקרסול הוא ייעדר לפחות לעשרה ימים.

שרף פתח פתח בחמשת המשחקים הראשונים של קבוצתו ב-NBA, והעמיד ממוצע של 3.3 נקודות ב-25.9% מהשדה. לאחר מכן ירד לליגת הפיתוח כדי לצבור דקות.

אמש הכוכב הישראלי הגדול ב-NBA דני אבדיה המשיך בעונה המדהימה שלו בליגה הטובה בעולם. הוא קלע 29 נקודות, והוסיף שישה ריבאונדים, ושבעה אסיסטים אך פספס הזדמנות לשלשת ניצחון בסוף הרבע הרביעי, בדרך להפסד בהארכה. בהארכה הורחק בשש עבירות וראה את חבריו מפסידים בלעדיו לדלאלס מאבריקס 138:133. דני אבדיה עומד על ממוצע של 26 נקודות למשחק מתחילת העונה, מקום 17 ב-NBA אחרי 13 משחקים.