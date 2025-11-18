כביש 1 במחלף בן גוריון לכיוון מזרח נחסם מוקדם יותר היום (שלישי) לתנועה בעקבות שריפת משאית. לאחר מכן נפתחו שני נתיבים אך עדיין עומס התנועה כבד.
מהמשטרה עדכנו: "כביש 1נתב"ג למזרח 2 נתיבים נפתחו לתנועה עומסים כבדים במקום. צפי לעומסים למשך מספר שעות עד לפינוי המשאית מהמקום". מדוברות כבאות והצלה נמסר: "לוחמי האש מתחנת איילון פועלים בשטח לביצוע כיבוי מלא של המשאית ולמניעת התפשטות האש לשטחי חורש סמוכים".
