גבר בן 67 ממישיגן בשם ג'יי.די ואנס כמו שם סגן הנשיא, אך בלי קשר משפחתי נידון למאסר לאחר שאיים על ואנס וטראמפ ומשפחותיהם

גבר בן 67 מגרנד ראפידס, מישיגן, נידון הלילה (בין שני לשלישי) לשתי שנות מאסר פדרלי לאחר שהורשע באיומים להרוג את הנשיא דונלד טראמפ, סגן הנשיא ג'יי.די ואנס ואחד מילדיו של הנשיא. שמו של האיש הוא ג'יי.די ואנס כמו שם הנשיא, אך בלי קשר משפחתי.

שמו המלא הוא ג'יימס דונלד ואנס ג'וניור לעומת סגן הנשיא ששמו ג'יימס דייוויד ואנס. על פי משרד המשפטים האמריקני, בחודשים מרץ ואפריל 2025 פרסם האיש איומים מפורשים ברשת החברתית Bluesky (אפליקציה דומה לטוויטר/X).באחת ההודעות כתב החשוד כי "אינו מתחשב אם יירו בו אנשי השירות החשאי או אם יבלה את שארית חייו בכלא" . ואנס ג'וניור הודה באשמה בשני סעיפי פשע חמורים: איום להרוג או לפגוע בנשיא ובסגן הנשיא והעברת איומים בין-מדינתיים.

עוד באותו נושא עם נתיב למדינה פלסטינית: מועצת הביטחון אישרה את הצעת ארה"ב 06:51 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

כל אחד מהסעיפים יכול להביא לעונש מרבי של עד חמש שנות מאסר וקנס של עד 250,000 דולר. התובע הפדרלי של מחוז מערב מישיגן, טימותי רהיי אמר: "האינטרנט נותן לכולנו הזדמנות להחלפת רעיונות בריאה שחיונית לדמוקרטיה. אבל יש כאלה שמעדיפים להשתמש בכלי הזה כדי לאיים ולהפחיד – התנהגות שיוצרת פחד ופוגעת בערכים הדמוקרטיים שלנו".

"כשואנס אמר שהוא מתכוון להרוג את הנשיא ואת סגן הנשיא פשוט מפני שהוא חולק עליהם, הוא חצה קו שכולנו מבינים, ולכן היה חייב להיענש", הוסיף רהיי. "איומים נגד מנהיגי האומה ובני משפחותיהם לא ייסבלו", הוסיף ויליאם שינק, הסוכן המיוחד האחראי של משרד השירות החשאי בדטרויט. "כל מי שמאיים על הנשיא, סגן הנשיא או כל אדם המוגן על ידי השירות החשאי – ייחקר ויישא באחריות מלאה למעשיו".