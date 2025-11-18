ממשלת קנדה בהנהגת ראש הממשלה מארק קרני שרדה את הצבעת התקציב הראשונה, על חודם של שני קולות, בכך נמנע מבחירות כלליות פתאומיות בחורף הקרוב

ממשלת קנדה בהנהגת ראש הממשלה מארק קרני שרדה הלילה (בין שני לשלישי) את הצבעת התקציב הראשונה, על חודם של שני קולות. בכך נמנעו מבחירות כלליות פתאומיות בחורף הקרוב. ההצבעה, בבית הנבחרים הקנדי, עברה בקושי כש-170 חברי פרלמנט תמכו בה לעומת 168 מתנגדים.

התקציב כולל תוכנית שאפתנית להשקעה של טריליון דולר קנדי בחמש השנים הקרובות, במטרה להפוך את הכלכלה הקנדית מעובדת על שותף סחר יחיד (בעיקר ארה"ב) למערכת גמישה ועצמאית יותר. בין ההצעות המרכזיות: הכפלת הגירעון התקציבי כדי להתמודד עם מכסים אמריקאיים, מימון תוכניות הגנה ובנייה, והאצת פרויקטים לאומיים גדולים כמו פיתוח תשתיות אנרגיה, מסדרונות סחר חדשים ומכרות מינרלים קריטיים.

ראש הממשלה קרני, שנכנס לתפקידו במרץ 2025 לאחר ניצחון סוחף בבחירות המפלגתיות של הליברלים, הציג את התקציב כ"תוכנית בנייה לאומית" שתיצור עשרות אלפי מקומות עבודה ותחזק את קנדה מול אתגרים גלובליים.מתוך 143 חברי הפרלמנט של המפלגה השמרנית, 141 הצביעו כצפוי נגד התקציב.

השמרנים, בהנהגת פייר פוילייבר, טוענים כי התקציב מגדיל יתר על המידה את ההוצאות הממשלתיות ומסכן את היציבות הכלכלית, במיוחד לאור איומי המכסים של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. רק שני חברים במפלגה השמרנית נמנעו מהצבעה: האחת, שיינון סטאבס, בחופשת לידה. השני, מאט ג'נרוקס – חבר פרלמנט שמרני שעזב את אוטווה לפני שבועיים והבטיח להתפטר בקרוב – נמנע שוב מלהצביע בהתאם לעמדת מפלגתו, מה שעורר שאלות נוספות לגבי נאמנותו למפלגה.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועים שמערערים על אחדות השמרנים, במיוחד לאור הבחירות האחרונות באביב 2025, שבהן הליברלים של קרני זכו לרוב יחסי אך לא מוחלט. ההצבעה הזו מסמנת נקודת מפתח בשלטון של קרני, הכלכלן לשעבר ששימש כמנהל בנק קנדה ובנק אנגליה, והפך לפוליטיקאי ללא ניסיון קודם בבחירות.