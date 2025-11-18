מועצת הביטחון אישרה את הצעת ארצות הברית לגבי עתיד רצועת עזה. ההצעה כוללת בין היתר הצבת כוח בינלאומי בעזה ונתיב למדינה פלסטינית

מועצת הביטחון אישרה הלילה (בין שני לשלישי) את הצעת ארצות הברית לגבי עתיד רצועת עזה. ההצעה כוללת בין היתר הצבת כוח בינלאומי בעזה ונתיב למדינה פלסטינית.

טראמפ הגיב: "מזל טוב לעולם על ההצבעה המדהימה של מועצת הביטחון של האו"ם, לפני רגעים ספורים, בהכרה ובתמיכה במועצת השלום, שתנהל את ראשותי ותכלול את המנהיגים החזקים והמוערכים ביותר בעולם. זה יירשם כאחד האישורים הגדולים ביותר בהיסטוריה של האו"ם, יוביל לשלום נוסף בכל רחבי העולם, וזהו רגע בעל פרופורציה היסטורית אמיתית!".

עוד באותו נושא הנשיא טראמפ מודיע: נמכור מטוסי F-35 לסעודיה 22:20 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

"תודה לאומות המאוחדות ולכל המדינות במועצת הביטחון של האו"ם, סין, רוסיה, צרפת, בריטניה, אלג'יריה, דנמרק, יוון, גיאנה, דרום קוריאה, פקיסטן, פנמה, סיירה לאון, סלובניה וסומליה. תודה גם למדינות שלא היו בוועדה זו, אך תמכו בתוקף במאמץ, כולל קטאר, מצרים, איחוד האמירויות הערביות, ממלכת ערב הסעודית, אינדונזיה, טורקיה וירדן. חברי המועצה, והכרזות מרגשות רבות נוספות, יפורסמו בשבועות הקרובים, אמר הנשיא.