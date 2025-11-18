מועצת הביטחון אישרה הלילה (בין שני לשלישי) את הצעת ארצות הברית לגבי עתיד רצועת עזה. ההצעה כוללת בין היתר הצבת כוח בינלאומי בעזה ונתיב למדינה פלסטינית.

טראמפ הגיב: "מזל טוב לעולם על ההצבעה המדהימה של מועצת הביטחון של האו"ם, לפני רגעים ספורים, בהכרה ובתמיכה במועצת השלום, שתנהל את ראשותי ותכלול את המנהיגים החזקים והמוערכים ביותר בעולם. זה יירשם כאחד האישורים הגדולים ביותר בהיסטוריה של האו"ם, יוביל לשלום נוסף בכל רחבי העולם, וזהו רגע בעל פרופורציה היסטורית אמיתית!".

 

"תודה לאומות המאוחדות ולכל המדינות במועצת הביטחון של האו"ם, סין, רוסיה, צרפת, בריטניה, אלג'יריה, דנמרק, יוון, גיאנה, דרום קוריאה, פקיסטן, פנמה, סיירה לאון, סלובניה וסומליה. תודה גם למדינות שלא היו בוועדה זו, אך תמכו בתוקף במאמץ, כולל קטאר, מצרים, איחוד האמירויות הערביות, ממלכת ערב הסעודית, אינדונזיה, טורקיה וירדן. חברי המועצה, והכרזות מרגשות רבות נוספות, יפורסמו בשבועות הקרובים, אמר הנשיא.

 אמש פורסם כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בקולו והודה כי ימכור מטוסי F-35 לסעודיה. לפני כן בכיר בבית הלבן אמר  לסוכנות הידיעות רויטרס שטראמפ נוטה לאשר את עסקת ה-F-35. נזכיר כי במהלך סוף השבוע האחרון אמר טראמפ אמר כי הוא ידון בקרוב עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על הצטרפות להסכמי אברהם וכי הוא מקווה שהסעודים יצטרפו בקרוב.

בשבוע שעבר דווח כי ממשל טראמפ שוקל בקשה סעודית לרכוש עד 48 מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 – עסקה בהיקף עשרות מיליארדי דולרים, שעשויה לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.