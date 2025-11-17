דיסני שחררו את הטיזר הראשון לסרט החדש של "מואנה" בכיכובם של השחקנים קתרין לאגאיה ודווין ג'ונסון. צפו בהצצה הראשונה

אחרי 2 סרטי קולנוע ששברו את הקופות – "מואנה" תגיע שוב לאקרנים בגרסת לייב אקשן.

הערב (שני) דיסני שחררו את הטיזר הראשון לסרט החדש של "מואנה" בכיכובם של השחקנים קתרין לאגאיה ודווין ג'ונסון, שגם מדובבים את הדמויות שלהם בגרסאות המונפשות של "מואנה".

למי שלא מכיר, העלילה עוקבת אחר סיפורה של מואנה, בתו הצעירה של הצ'יף טו פויה, משושלת ארוכה של נווטים, שבמשך אלף שנים נמנעו מלהפליג מחוץ ללגונה.

עוד באותו נושא "מואנה" חוזרת בסרט חדש, וזה קרוב יותר משחשבתם 11:49 | רינת קרמר יבלינוביץ 0 0 😀 👏

מואנה יוצאת למסע במטרה למצוא את מאווי, אל למחצה פולינזי, כדי שיתקן את טעותו שעלולה להביא להשמדת החיים באיי פולינזיה. הסרט זכה לביקורות חיוביות מאוד והצלחה בקופות עם הכנסות של מעל 640 מיליון דולר.