ישראל הגישה ערעור להדחת תובע ה־ICC קארים חאן וביטול צווי המעצר נגד נתניהו וגלנט, בטענה שפעל ממניעים אישיים פסולים ועל רקע חשדות חמורים נגדו של הטרדות מיניות בעובדת.

מדינת ישראל הגישה ערעור רשמי אל בית הדין הפלילי בהאג, בו היא מבקשת לפסול לחלוטין את התובע קארים חאן, ואת צווי המעצר אשר ניתנו כנגד ראש הממשלה נתניהו, ושר הביטחון לשעבר גלנט, בעקבות פעולות התובע.

לפי נוסח הבקשה, המדינה טוענת כי הצווים ניתנו תחת "זיהום חמור של ההליך", הנובע ממניעים אישיים של התובע, שנועדו להסיט את תשומת הלב מהאשמות חמורות שהועלו נגדו בעקבות התנהלותו האישית.

לטענת ישראל ולפי שורה של פרסומים בעולם, חאן פעל "ממניעים אישיים פסולים" כדי לקדם טענות שקריות נגד ישראל, על רקע פרסומים הנוגעים לחשדות להטרדות מיניות סדרתיות כלפי עובדת בכירה שהייתה כפופה לו.

בהליך הערעור מציינת ישראל כי התובע קידם צווים "חסרי־ביסוס ושערורייתיים" נגד ראש ממשלה ושר ביטחון של מדינה דמוקרטית, תוך שימוש לרעה בסמכותו ותוך פגיעה קשה באמינות ההליך המשפטי.

עוד נטען כי הפגם שנוצר הוא "עמוק ובלתי ניתן לתיקון", ולכן יש לפסול את התובע מכל מעורבות עתידית בנושאים הנוגעים לישראל.

ישראל מדגישה כי הבקשה הנוכחית אינה גורעת מטענותיה המהותיות האחרות לגבי חוסר הסמכות של ה־ICC לדון בעניינה, אך היא מהווה נדבך נוסף במאבקה מול "פעולה פוליטית של תובע הפועל משיקולים זרים".