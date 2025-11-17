שר הביטחון כ"ץ יצא בהודעת גינוי חריפה לגילויי האלימות כנגד חיילים ביהודה ושומרון, והודיע על אפס סובלנות כלפי אירועים מסוג זה

שר הביטחון ישראל כ"ץ יצא כנגד אירועי האלימות המתרחשים בימים האחרונים ביהודה ושומרון, והביע גיבוי מלא לכוח בשטח ולפיקוד המרכז. כ"ץ הודיע כי: "לא נשלים עם הניסיונות של קומץ אלים ועברייני. לקחת את החוק לידיים".

שר הביטחון שיגר הערב גינוי חריף לאירועי האלימות האחרונים ביהודה ושומרון, זאת ברקע הריסת מבנים שהתקיימה מוקדם יותר היום בהתיישבות היהודית.

כ"ץ הודיע על גיבוי מלא לכוחות בשטח, ולפיקוד: "אני מעניק גיבוי מלא לאלוף פיקוד המרכז ולכלל כוחות הביטחון הפועלים כעת בשטח בעקבות אירועי האלימות שאירעו ביו"ש".

ובנוסף יצא כנגד מה שתיאר כ"קומץ אנרכיסטים": "לא נשלים עם הניסיונות של קומץ אלים ועברייני של אנרכיסטים פורעי חוק לקחת את החוק לידיים ולהכתים את ציבור המתיישבים, ולא נאפשר להם לפגוע בחיילי צה"ל, לערער את הסדר או להסיט את הכוחות ממשימות ההגנה על אזרחי ישראל וסיכול הטרור הפלסטיני".

בין הדברים נראה כי גם שר הביטחון ערבב בהודעה תגובה ישראלית למחשבות והדיווחים על "פתיחת נתיב למדינה פלסטינית" והתחייב: "הממשלה בראשות ראש הממשלה נתניהו תמשיך לפתח ולהצמיח את ההתיישבות בכל רחבי יהודה ושומרון, ביחד עם הנהגת ההתיישבות, תוך שמירה על החוק, על ביטחון התושבים ועל יציבות האזור".

כ"ץ המשיך והודיע על מדיניות חסרת סבלנות כלפי גילויי אלימות: "לא תהיה סלחנות כלפי כל מי שיפעל באלימות. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בשטח, ואנחנו נמשיך לגבות אותם באופן מלא".

בנוסף התחייב כי צעדים אשר ימומשו בקרוב יביאו לשינוי בשטח: "בשבועות הקרובים תובא לאישור הממשלה החלטה תקדימית שתעניק כלים ותקציב לפרויקטור המיוחד שמונה לנושא, אל"מ (מיל') אביחי תנעמי, לטיפול נרחב ומערכתי – ואני בטוח כי הדבר יביא לשינוי משמעותי בשטח".

לגינויי השר כ"ץ הצטרף גם שר החוץ גדעון סער, שיצא גם הוא כנגד התופעה, השר סער הודיע בתקיפות: "הפורעים היהודים ביהודה ושומרון פוגעים במדינת ישראל, מביישים את היהדות וגורמים נזק למפעל ההתיישבות. הם לא אנחנו. הם לא מדינת ישראל. על צה״ל, השב״כ ומשטרת ישראל לפעול בנחישות וביד קשה לבלום את ההשתוללות הזאת המופנית גם כלפי חיילינו ושוטרינו".