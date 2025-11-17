יורשו של נסראללה מחריף את הטונים ומשגר משבוע לשבוע איומים ישירים יותר ויותר כלפי ישראל, בנאום השבועי שלו הודיעו מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, כי "יש להתעמת ולעצור את תוקפנות הכובש" במה שנראה כאיום הישיר ביותר מצידו מאז כניסתו לתפקיד.
קאסם טען כי פעולותיה של ישראל בגבול הצפון מכוונות “לשלוט בלבנון ולפגוע בכוחה”, וטען כי ישראל פועלת להסלמה מכוונת. לדבריו, “הדיפת התוקפנות” היא חובה לאומית, אשר תיעשה באמצעות "כלל האמצעים", כולל לדבריו "התנגדות בשדה הקרב".
מזכ"ל חיזבאללה הדגיש כי הארגון “ימשיך לעמוד עם העם והצבא הלבנוני ולהגן על הריבונות”, ובמה שנראה כקריצה לשלטונות הלבנוניים הוא הוסיף כי “הכובש לא יכתיב את תנאיו”, שלמרות שעד לאחרונה לחצו לפירוק הארגון, וכעת מתרחקים מהתנגשויות פומביות איתו.
דבריו של קאסם משתלבים ברצף של הצהרות לוחמניות האחרונות מצד הנהגת חיזבאללה, על רקע העימותים המתמשכים בגבול הצפון והמתח הגובר, גורמי ביטחון בישראל ובמקומות נוספים כבר מעריכים כי עימות בין ישראל לחיזבאללה מתקרב במהירות במידה ולא תהיה התקדמות בפירוק הארגון, דבר שלא נראה ממשי בעתיד הנראה לעין.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
מה ממשלת ישראל שיקרה אותנו כשספרה לנו כמה החיזבאללה מוכים ומורתעים ? מה גם החמאס לא חוסל ? הגרעין האיראני הוסר ? ותגידו היום מצביעים באו"ם על הצעה אמריקאית לפתוח "נתיב" למדינה פלסטינית ? ותגידו מי שבשלטון זה ממשלת ימין על מלא ? זו שהפקירה למותם אלפי אזרחים , וחילים ? ובגלל שהיא כלכך ימנית במשמרת שלה הרצועה מלאה בתורכים וקטארים , וסעודיה מקבלת מטוסי F-35 ? זה טוב לנו ?
מה ממשלת ישראל שיקרה אותנו כשספרה לנו כמה החיזבאללה מוכים ומורתעים ? מה גם החמאס לא חוסל ? הגרעין האיראני הוסר ? ותגידו היום מצביעים באו"ם על הצעה אמריקאית לפתוח...
מה ממשלת ישראל שיקרה אותנו כשספרה לנו כמה החיזבאללה מוכים ומורתעים ? מה גם החמאס לא חוסל ? הגרעין האיראני הוסר ? ותגידו היום מצביעים באו"ם על הצעה אמריקאית לפתוח "נתיב" למדינה פלסטינית ? ותגידו מי שבשלטון זה ממשלת ימין על מלא ? זו שהפקירה למותם אלפי אזרחים , וחילים ? ובגלל שהיא כלכך ימנית במשמרת שלה הרצועה מלאה בתורכים וקטארים , וסעודיה מקבלת מטוסי F-35 ? זה טוב לנו ?המשך 18:59 17.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מה ממשלת ישראל שיקרה אותנו כשספרה לנו כמה החיזבאללה מוכים ומורתעים ? מה גם החמאס לא חוסל ? הגרעין האיראני הוסר ? ותגידו היום מצביעים באו"ם על הצעה אמריקאית לפתוח "נתיב" למדינה פלסטינית ? ותגידו מי שבשלטון זה ממשלת ימין על מלא ? זו שהפקירה למותם אלפי אזרחים , וחילים ? ובגלל שהיא כלכך ימנית במשמרת שלה הרצועה מלאה בתורכים וקטארים , וסעודיה מקבלת מטוסי F-35 ? זה טוב לנו ?
מה ממשלת ישראל שיקרה אותנו כשספרה לנו כמה החיזבאללה מוכים ומורתעים ? מה גם החמאס לא חוסל ? הגרעין האיראני הוסר ? ותגידו היום מצביעים באו"ם על הצעה אמריקאית לפתוח...
מה ממשלת ישראל שיקרה אותנו כשספרה לנו כמה החיזבאללה מוכים ומורתעים ? מה גם החמאס לא חוסל ? הגרעין האיראני הוסר ? ותגידו היום מצביעים באו"ם על הצעה אמריקאית לפתוח "נתיב" למדינה פלסטינית ? ותגידו מי שבשלטון זה ממשלת ימין על מלא ? זו שהפקירה למותם אלפי אזרחים , וחילים ? ובגלל שהיא כלכך ימנית במשמרת שלה הרצועה מלאה בתורכים וקטארים , וסעודיה מקבלת מטוסי F-35 ? זה טוב לנו ?המשך 18:59 17.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר