מועדון הכדורסל הפועל חיפה מהליגה הלאומית הודיע היום (שני) על החתמתו של הסמול פורוורד הישראלי־אמריקאי הדתי, ריאן טורל עד לסיום העונה. הכרמל הוא היעד השלישי של טורל בישראל.

ריאן, בן 26, מתנשא לגובה 2.01, בוגר אוניברסיטת "ישיבה יונברסיטי' שהצהיר לפני מספר חודשים בראיון ל-ynet: "אני חובש כיפה גם במשחקים. אם מישהו לא אוהב את זה – בעיה שלו".

הוא התחיל את הקריירה במוטור סיטי קרוז, קבוצת הפיתוח של דיטרויט פיסטונס.. בישראל הוא התחיל את דרכו בעירוני נס ציונה מליגת העל בעונה שעברה ובמהלך העונה עבר לעירוני נהרייה. בנהרייה הוא העמיד ממוצעים של 17.8 נקודות ו-4.8 ריבאונדים בממוצע למשחק.

מאמן הקבוצה, רובן נייברגר: "אני שמח מאוד שריאן החליט ובחר להצטרף אלינו. ריאן שחקן מצוין שיחזק את הקבוצה ויוסיף לנו עומק, ניסיון ויכולת לייצר נקודות בכל מיני דרכים. התשוקה של ריאן להצליח עם הקבוצה מתאימה בדיוק ל־dna של הקבוצה ואנחנו מברכים על הצטרפותו".

הפועל חיפה ירדה בעונה שעברה מליגת העל והיא נכון לעכשיו נמצאת אחרי שישה מחזורים במקום השלישי בליגה הלאומי. האם ראיין טורל יחזיר אותם לליגה הבכירה?