מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם ויבש. תחול עלייה בטמפרטורות ותנשבנה רוחות מזרחיות ערות. אובך ישרור בכל רחבי הארץ.
יום שלישי: בהיר בד"כ. הטמפרטורות יעלו ויעשו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון. ייתכן אובך בעיקר בהרים ובמזרח.
יום רביעי: בהיר בד"כ. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון. ייתכן אובך.
יום חמישי: חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. עדיין ייתכן אובך.
יום שישי: תורגש התחממות קלה נוספת. חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. עדיין ייתכן אובך.
