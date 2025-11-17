סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, הגיש פניה לבג"ץ בשם הממשלה יחד עם השר עמיחי שיקלי, בדרישה להסיר את הצווים המונעים את פיטורי היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה, ובכף לאפשר את הדחתה מהתפקיד.
לוין ושיקלי הגישו בשם הממשלה את תצהיר לבית המשפט העליון בו דורשים השרים, המייצגים את הממשלה, כי בית המשפט יסיר את ידיו מהמקרה, ויאפשר את פיטורי היועמ"שית תחת סמכות הממשלה.
בעבר הסבירו לוין ושיקלי כי הסמכות לקבוע מי יכהן כיועמ"שית לממשלה מצויה בידי הרשות המבצעת, וכי אין זה מתפקידו של בג"ץ "לשלול מהממשלה את יכולתה להחליף יועץ משפטי שאיבד את אמונה בו".
עוד נמסר כי בהרב־מיארה, לטענת השרים, פועלת "מחוץ לגבולות סמכותה" ופוגעת ביכולת הממשלה למשול.
בנוסף לכך, קשירת שמה של מיארה, ומניעת מעיסוק בחקירת הפצ"רית, פותחים ככל הנראה טיעונים חדשים בפניי הממשלה.
