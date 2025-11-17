הסרט הדוקומנטרי של HOT8, SIPUR וסלוצקי הפקות, בבימוי יריב מוזר, זכה היום (שני) במועמדות לפרס יוקרתי – Ross d’or בקטגוריית תחקירים וחדשות, שם יתחרה בין השאר גם מול סרטו של בן שני ל"עובדה"

בקיץ זכה הסרט הישראלי "עוד נחזור לרקוד", העוסק בטבח בפסטיבל הנובה, בפרס האמי האמריקאי בקטגוריית הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר.

כעת זוכה הסרט למועמדות נוספת: הסרט הדוקומנטרי של HOT8, SIPUR וסלוצקי הפקות, בבימוי יריב מוזר, זכה היום (שני) במועמדות לפרס יוקרתי – Ross d’or בקטגוריית תחקירים וחדשות, שם יתחרה בין השאר גם מול סרטו של בן שני ל"עובדה". הפרסים יוענקו ב-1 בדצמבר בלונדון.

"עוד נחזור לרקוד" זכה השנה בפרס האמי האמריקאי כסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר זאת בנוסף על פרסים ומועמדויות נוספות ברחבי העולם, המהדהדות את חשיבותו ההיסטורית.

“עוד נחזור לרקוד” מתאר את זוועות מתקפת הטרור במסיבת נובה דרך עיניהם של השורדים, ומהווה תיעוד נוגע ללב של רוח החופש, האהבה והנעורים שנגדעה באכזריות. הסרט משודר ב-HOT8 ובפלטפורמות הדיגיטליות של HOT.

הסרט, בבימויו של יריב מוזר ובהפקת HOT8, SIPUR וסלוצקי הפקות, התמודד בשתי קטגוריות וזכה בזכות שותפות עם ענקית התוכן פרמאונט. בנאום הזכייה בטקס האמי, הבמאי, יריב מוזר, קרא להפסקת המלחמה ולהחזרת החטופים, תוך ביקורת חריפה על הממשלה.