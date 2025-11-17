חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 17.11.2025 / 18:00

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, פרסמה פוסט מטלטל ואישי בעקבות חזרתו של הדר גולדין משבי חמאס אחרי 11 שנים, וחשםה מי העניק את השם לספרה המצליח "מה אתה יודע על געגוע"

תגיות: הדסה בן ארי, הדר גולדין, ספר, עדנה סרוסי