בפוסט אישי שפרסמה הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, היא חושפת כי את השם לספרה המצליח "מה אתה יודע על געגוע", העניקה עדנה סרוסי נגה, שהייתה ארוסתו של הדר גולדין ז"ל, חלל צה"ל שהושב הביתה בשבוע שעבר אחרי 11 שנים בשבי חמאס. לדבריה, לאחר הדייט הראשון שלהם, כשהם דיברו בטלפון, הדר אמר לה: "התגעגעתי". עדנה, שהתרשמה מאופיו הקליל והזורם, חשבה לעצמה: "מה אתה כבר יודע על געגוע?".
בן ארי מתארת כיצד קיבלה את ההודעה על חזרתו של הדר גולדין כשהייתה על רצועת חוף בפנמה, והרגישה כי היא מחמיצה רגע ישראלי מאוד, קדוש מאוד, שהמדינה חיכתה לו יותר מעשור.
הדסה מצטטת את המילים שמסיימות את הספר, המילים של עדנה, אשר התחתנה והקימה משפחה, אך ממשיכה לשאת את הצפייה לשובו של הדר: "כשהדר יחזור כחלל צה"ל זה יכאב, אבל אני חושבת שתהיה לי גם הקלה גדולה. ואני מוכנה לזה".
עדנה תיארה כיצד ההודעה על החזרת אורון שאול ז"ל הייתה מטלטלת כמו רכבת הרים של התרגשות, של תקווה, של פחד גדול וכאב. היא הדגישה: "זה מטלטל מאוד כי הדר נשאר היחיד שלא הוחזר מהתקופה של לפני ה-7 באוקטובר ועדיין קיים הפחד המצמית שיפקירו אותו שוב. אסור שישכחו אותו. הדר חייב לחזור הביתה. זה מגיע לו, זה מגיע לנו".
את דבריה היא מסכמת בתקווה רחבה: "אני חולמת שהדר יחזור, שיהיה לו שקט ושקט למשפחה שלו. שיהיה שקט גם לי. שכל החטופים יחזרו, מי שחי – לשיקום והחללים לקבורה. ושנהיה מאוחדים. זה באמת החלום שלי."
