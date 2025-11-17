מני גודארד ז"ל שנחטף ב-7 לאוקטובר 2023, הובא היום למנוחות. גודארד היה מעריץ מושבע של הפועל תל אביב וזכה למחווה מרגשת מהקבוצה בהלוויה

אחרי יותר משנתיים, החלל החטוף מני גודארד ז"ל הובא למנוחות. גודארד ז"ל נרצח ב-7 באוקטובר 2023 כשהיה בן 73.

הוא היה אוהד גדול של הפועל תל אביב ולזכרו החליטה הקבוצה להניח על ארונו בהלוויה את גביע היורוקאפ, גביע הוא טורניר הכדורסל האירופי. הפועל תל אביב זכתה בו בחודש אפריל בשנה החולפת.

במהלך הלוויה גם ספד בנו של מני גודארד ז"ל, גוני גודארד. הוא שיתף על הקשר המיוחד בינו ואביו: "אבא היקר, יותר משנתיים אני רוצה להגיד לך שאני אוהב, שאני מתגעגע, ואני רוצה גם לבקש סליחה".

"סליחה שלא הצלחתי להציל אותך ואת אמא, סליחה שלפעמים לא הייתי בן טוב, סליחה שלקח יותר מדי זמן להביא אותך לקבורה לצד אמא של כך אהבת. אני רוצה להגיד תודה על הכל – תודה שהענקת לי משמעות בחיים, להרגיש נאהב, לא וויתרת עלי לא משנה מה", אמר גוני גודארד.

עוד הוסיף גוני בהספד: "אני זוכר שאני מצוברח הייתי בא אליך. לא דיברנו, רק התחבקנו. החיבוק שלך היה כל כך מיוחד, חיבוק אוהב, חיבוק שנותן תקווה, חיבוק של בטחון. אני תמיד אזכור את הרגעים שלנו יחד – הטיולים, הקולנוע, כל המקומות שהיינו אוהבים ללכת אליהם, אתה ואני".

לסיום חתם גוני גודארד: "אבא יקר שלי, אתה יכול לנוח לך בשלווה עם אמא למעלה. אתם יכולים להסיר את הדאגה שלכם עלינו, אנחנו שורדים בחיים האלה בזכותכם. אבא שלי, תנוח בשלווה, אתה תמיד תיהיה הלב הפועם והחזק שלי".