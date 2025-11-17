מוקדם יותר היום, זוהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והטמינו חפצים חשודים בקרקע בקרבת כוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.
חיל האוויר, בהכוונת הכוחות בשטח, תקף וחיסל אחד מהמחבלים במטרה להסיר את האיום. שאר המחבלים נסוגו מהמרחב וחזרו לשטח מערבית לקו הצהוב.
באירוע נוסף בצפון רצועת עזה, זוהה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים במרחב באופן שהיווה עליהם איום מיידי.
הכוחות חיסלו את המחבל על מנת להסיר את האיום.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
