שנתיים אחרי שעזבה אותו בגלל שיפוצים ברצלונה חוזרת לאצטדיונה הביתי כבר בשבוע הבא למשחק ליגה מול אתלטיק בילבאו

שנתיים אחרי שעזבה אותו בגלל שיפוצים ברצלונה חוזרת לאצטדיונה הביתי כבר השבוע למשחק מול אתלטיק בילבאו. כך פרסם היום הכתב האיטלקי הבכיר פבריציו רומאנו.

ברצלונה יצאה לפגרת הנבחרות מעודדת אחרי ניצחון 2:4 על סלטה ויגו בעוד היריבה המושבעת ריאל מדריד איבדה נקודות בתיקו מאופס מול ראיו ואיקנו.

עוד באותו נושא סערה בפרו: אנדרס אינייסטה מואשם בהונאה של מאות אלפי דולרים 12:09 | משה כהן 0 1 ❤️

הבלאגרונה אירחו בשנתיים האחרונות באצטדיון האימונים שלהם הר היהודים המכיל 60,713. הקאמפ נואו מכיל 99,354 מקומות ישיבה.

בשבוע שעבר דווח כי הכדורגלן הספרדי וכוכב ברצלונה לשעבר, אנדרס אינייסטה, עומד בפני אישומים חמורים של הונאה בנסיבות מחמירות בפרו. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית בפרו, שמו של אינייסטה נקשר לפרשת הונאה רחבת היקף שבה הושקעו כ־600 אלף דולר מצד אנשי עסקים פרואנים, לטובת אירועי ספורט ואמנות שמעולם לא התקיימו.