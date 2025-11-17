תושב העיר חיפה בשנות ה-60 נעצר בחשד שריסס כתובת גרפיטי על קירות ישיבה חרדית בעיר. המשטרה עצרה אותו בחשד להשחתת רכוש

תושב חיפה בן 66 נעצר בחשד להשחתת קירות ישיבה חרדית בעיר לאחר שריסס על הקירות את הכתובת – "משתמטים לא בחיפה".

החשוד נעצר לאחר שהמשטרה קיבלה דיווח מתושבים שנתקלו בכתובת על קירות ישיבת "תפארת ישראל" שבעיר הצפונית.

המשטרה פתחה בחקירה לאחר קבלת הדיווח ולאחר מכן איתרה ועצרה את החשוד במעשה, תושב העיר בשנות ה-60 לחייו. המשטרה הודיעה כי בהתאם לממצאי החקירה יוחלט על המשך מעצרו.

ברקע הדיונים על חוק הגיוס, נזכיר כי תא"ל שי טייב, ראש אגף חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, אמר בשבוע שעבר בוועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל בכנסת כי: "צריך להיערך ב-5 שנים הקרובות לשירות של 36 חודשים ו-70 ימי מילואים בשנה".

עוד באותו נושא תא"ל טייב בכנסת: חיילי המילואים ישרתו 70 ימים בשנה 15:42 | נחום פרי 1 0 😀 👏

תא"ל טייב הרחיב על היכולת של צה"ל לקלוט חרדים, סוגיה שעולה מפעם לפעם עם מספרים שונים: "בשנת 2025 אנחנו יכולים לקלוט 5,760 חרדים. משנת 2026, מרגע שתינתן לנו התראה מספקת, לא תהיה לנו מגבלה". על המחסור בכוח אדם אמר: "אנחנו חייבים 12 אלף חיילים נוספים, מתוכם 7000 לוחמים. בינואר 2027 תהיה נפילת סד"כ משמעותית ולכן צריך להרחיב את בסיס המשרתים".