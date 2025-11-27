נחשון ישורון בנם של שני מעפילים, התחיל ביוזמה מרגשת: "המטרה היא להגיע לאלפים, כדי שנושא המעפילים יזכר גם בדורות הבאים"

יהודים רבים ניסו לעלות לארץ לאחר השואה בסוף תקופת המנדט, גם בלי אישור הבריטים. רובם הגדול יהודי אירופה שברחו מהתופת, וגורשו. כ-80,000 מעפילים הצליחו להגיע לחופי ישראל, אך כ-52,000 איש נתפסו על ידי הבריטים וגורשו למחנות מעצר בקפריסין, שם הוחזקו עד הקמת המדינה. כיום רובם המוחלט כבר לא בין החיים.

בשנת 2018 החליט זאב אלקין השר דאז לענייני ירושלים ומורשת להעניק את אות המעפיל למי שהעפיל לארץ ישראל ב"עליה הבלתי חוקית", בין השנים 1934–1948. חלוקת האות התחילה במאי 2019. האות מורכב מסיכה שעונדים על דש הבגד ותעודה.

על הסיכה שתמונתה מופיעה כאן מצוירים גדר תיל המסמלת הן את מחנות המעצר בעתלית ובקפריסין, והן את סגירת הארץ בפני עלית יהודים, זוג ידיים המסמלות את הניסיון לפרוץ את האיסור על עלית יהודים לארץ, ספינה בדמות צלליתה של אוניית המעפילים אקסודוס המסמלת את עשרות אוניות המעפילים שניסו לפרוץ את המצור ופרח הכלנית המסמל הצנחנים הבריטים שבהם נאבקו המעפילים. מעל כל זה מעטרות את האות המילים "ויעפילו לעלות" הלקוחות מספר במדבר ובכך מקשרות את יציאת מצרים שבתורה עם יציאת אירופה שלפני כ-80 שנה.

נחשון ישורון בנם של הורים שהעפילו לארץ באנית המעפילים תיאודור הרצל, נתקל בבעיה. הוריו כמו רוב המעפילים כבר אינם בין החיים. בראיון לסרוגים סיפר כי השתתף בטקס חלוקת האותות וקיבל בשם הוריו את האות ואת התעודה, אך הרגיש שמשהו חסר: "הסיכה תשב בבית, ואף אחד לא רואה אותה. בצורה הזאת היא לא תעזור לזיכרון המעפילים".

נחשון ישורון: "כך נעלה את נושא של המעפילים לתודעה"

"רוב המעפילים כבר אינם בין החיים", שיתף נחשון והוסיף: "והנושא עלול להישכח בקלות". הוא ניסה לחשוב כיצד ניתן להנציח את עשרות אלפי המעפילים, בצורה שתראה במרחב הציבורי. הוא חשב על רעיון, ויצר קשר עם ארגון מעפילי קפריסין בראשות פרופ' סנונית שהם, פרופסור במחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר-אילן. ישורון חשב על רעיון מקורי, שאותו התחיל ליישם בשנה שעברה בעזרתה של פרופסור שהם.

הוא התחיל יחד עם ארגון מעפילי קפריסין, לייצר אריח עליו מודבק אות המעפיל. האריחים עשויים מקרמיקה עם אות המעפיל מוטבע עליהם. ההדפסה עמידה בכל תנאי מזג אוויר. ישורון סיפר לסרוגים על מטרת המבצע: "אני מקווה להגיע לאלפי קברים. כשאות המעפיל יהיה מודבק על אלפי קברים ברחבי הארץ, כך נעלה את נושא של המעפילים לתודעה".

הוא שיתף כי חלומו הוא שגם בעוד דורות רבים לא ישכחו את סיפורי הגבורה, "גם מי שאיננו בן משפחה של מעפיל, כשהוא יראה את האות הוא ישאל ויחקור וכך הנושא יישאר בתודעה". נחשון סיפר כי הפרויקט התחיל בשנה שעברה, וכבר אז הצליחו למכור 350 אריחים . השנה המכירה התחילה וכבר נמכרו מעל למ-150 אריחים שינציחו את זיכרון המעפילים".

הוא קורא למשפחתם של המעפילים לקנות את האריח: "זאת הדרך הטובה ביותר להנציח את יקירכם. כך לא ישכחו את סיפורי הגבורה הרבים שלוו להעפלה לארץ ישראל". בנוסף ישורון קורא לבני משפחות המעפילים, ישנה אפשרות להצטרף לארגון מעפילי קפריסין: "כך תוכלו לברר מידע נוסף על יקיריכם, מוסיף ישורון.