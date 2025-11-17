דיווחים ערביים: חמאס העביר כעת גופת חטוף לידי הצלב האדום בעיר עזה. הגופה תועבר לישראל לזיהוי רשמי.

גופי תקשורת ערביים מדווחים כי בדקות האחרונות העביר ארגון הטרור חמאס גופת חטוף נוסף לידי הצלב האדום בעזה. על פי הדיווחים, צוותי הארגון הבינלאומי קיבלו את הגופה בנקודת מפגש בעיר, ומשם צפויה להימסר לידי גורמי הביטחון בישראל לצורך זיהוי והשלמת ההליך הרשמי.

על פי ערוץ גופי תקשורת קטאריים, הזרוע הצבאית של חמאס מבצעת את ההעברה כחלק מהמשך שחרור החטופים, על פי תנאי ההסכם. גופת החטוף תימסר לידי הצלב האדום, ומשם יחלו הפעולות העברה אל הכוחות הישראלים בשטח.

עוד באותו נושא מחוץ לרצועת עזה: כך חמאס נערך לטבח הבא 09:10 | חדשות סרוגים 1 1 😢

בישראל ממתינים לעדכון רשמי של מערכת הביטחון, שיגיע לאחר קליטת הגופה באופן ראשוני בשטח.

גורמים בישראל הבהירו על פי פרסומים כי מדובר בממצא בלבד שישראל דרשה לבחון, אך לא חטוף חלל שמוחזר.

גורם ישראלי בכיר הבהיר: "מדובר בממצא שאותר אתמול במהלך הסריקות בזייתון ולבקשתנו יימסר לבדיקה בישראל באמצעות הצלב האדום. לא מדובר בהעברת חלל חטוף".