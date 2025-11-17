יו"ר ועדת חוקה בהודעת תמיכה בפינוי המאחז "צור משגבי" בגוש עציון: " שטח שמיועד להרחבת היישובים מאנשים שהשתלטו עליו וסירבו לכל שיח"

יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן הוציא היום (שני) הודעת תמיכה בפינוי המאחז "צור משגבי" בגוש עציון: "סמוטריץ' נענה לבקשת מועצת גוש עציון להציל שטח שמיועד להרחבת היישובים מאנשים שהשתלטו עליו וסירבו לכל שיח"

ההודעה המלאה: "‏הדאגה של כולם להתיישבות, לחוות, לגבעות וליישובים החדשים, מובנת מאוד. בגלל הדאגה הזו, אני יודע שירון רוזנטל עשה מאמצים מעל ומעבר להגיע להסכמות עם האנשים שבנו על הגבעות שליד מיצד ופני קדם באופן לא מוסדר, לא מאושר ולא מתואם. דווקא כמי שגר בהתיישבות הצעירה אני יודע כמה חשוב לעבוד בתיאום כדי לאפשר את ההסדרה, גם אם היא לוקחת זמן רב".

עוד באותו נושא רוטמן תומך בפינוי: "התפתחות ההתיישבות – בצורה מסודרת" 12:56 | נחום פרי 1 0 😀 👏

"הניסיון להציג את השר בצלאל סמוטריץ' ואת הממשלה שבנתה ואישרה יישובים בהיקף שלא היה כדוגמתו כאוייבי ההתיישבות בגלל שנענו לבקשת מועצת גוש עציון להציל שטח שמיועד להרחבת היישובים מאנשים שהשתלטו עליו וסירבו לכל שיח, הוא מגוחך. כואב לי מאוד לראות את ההרס".

רוטמן: "אני יודע, מידיעה אישית, שכל המעורבים בדבר ניסו ככל יכולתם להגיע לסיכומים שימנעו את זה"

"אני יודע, מידיעה אישית, שכל המעורבים בדבר מצד המועצה והמנהל ניסו ככל יכולתם להגיע לסיכומים שימנעו את זה, ולא נענו. מציע לכל חבריי להשקיע את אנרגיות המאבק במטרות המשותפות לכולם ולא בסימון אויבים מדומיינים בתוך המחנה הלאומי".

מוקדם יותר היום יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן התייחס לפינוי בגבעת "צור משגבי" שבגוש עציון, כשבדבריו הביע תמיכה בפינוי המאחז וקרא לפתח את ההתיישבות בצורה מסודרת. "יש עובדות בשטח. הממשלה הזאת מאשרת בנייה ביהודה ושומרון בהיקפים שטרם נודעו כמותם" אמר רוטמן. "ואף על פי כן, ברגעים אלה מתנהל פינוי בשטח, דווקא לא רחוק מהיישוב שבו אני גר".

לדבריו, "מי שרוצה בהתפתחות ההתיישבות ביהודה ושומרון רוצה לראות אותה נעשית בצורה מסודרת, עם תשתיות, בתיאום מלא עם המועצות ולא באופן שמחליש את ההתיישבות".