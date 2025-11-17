סטורק לסון הר מלך שהתלוננה על אלימות השוטרים בפינוי המאחז "צור משגבי": "השוטרים הם באחריות יו"ר המפלגה שלך. ההתישבות ביו"ש באחריותנו"

השרה אורית סטורק מהציונות הדתית תקפה היום (ראשון) לפני זמן קצר את חברת הכנסת מעוצמה יהודית לימור סון הר מלך שהתלוננה על אלימות השוטרים בפינוי המאחז "צור משגבי": "השוטרים הם באחריות יו"ר המפלגה שלך. ההתישבות ביו"ש באחריותנו".

דבריה המלאים: "לימור יקרה, השוטרים הם באחריות יו"ר המפלגה שלך. בהחלט ראוי להדריך אותם לא לנקוט אלימות איומה שכזו. ההתישבות ביו"ש באחריותנו, והיא מתפתחת ב 3 השנים האלה כפי שלא התפתחה מעולם. ממש אין צורך, גם לא היתר, לפלוש לעתודות הקרקע של ישובים קיימים ולהשתלט עליהן".

מוקדם יותר כתבה סון הר מלך: "בצלאל זה עליך! ראיתי שאתה מתייחס לגירוש התושבים כאילו מדובר בעוד טרנד טיקטוק. כוחות המנהל שאתה אחראי עליהם, מפרקים את התושבים מכות, יורים עליהם רימוני הלם וגז. הפינוי שלקחת עליו אחריות מסלים מרגע לרגע וזה עליך. אני מתחננת. תחדול מיד את הכוחות לפני שיהרג שם מישהו. וכן בצלאל, הציונות הדתית מפנה יישובים".