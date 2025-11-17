הנשיא טראמפ קורא לקונגרס לשחרר את כל חומרי החקירה הקיימים על ג'פרי אפשטיין, לאחר ששמו נקשר למעשים פליליים בפרשה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, קרא על הקונגרס האמריקאי, לשחרר באופן מלא את חומרי החקירה בנושא איל ההון, ג'פרי אפשטיין. הפצרתו של טראמפ מגיעה לאחר טענות רבות ולא מאומתות כי גם הוא מעורב בפרשייה.

שמו של אפשטיין עלה לכותרות כאשר נחקר ונאסר בעקבות עדויות על "מנגנון" שניהל אפשטיין, בו סיפק לכאורה שירותים מיניים לאנשים העוצמתיים בעולם, כאשר על פי הטענות במקרים רבים, שירותים אלה עברו את גבולות החוק מעבר לסתם זנות פלילית. אפשטיין נקשר ונחשד בניצול של קטינות וקטינים, וקשרים עם האנשים העוצמתיים בעולם.

שמות כמו ביל והילארי קלינטון, ביל גייטס, הנסיך אנדרו ודונלד טראמפ היו ידועים כבעלי קשר עסקי עם אפשטיין, במקרים מסוימים חלקם אף חלקו טיסות במטוסו הפרטי. אפשטיין נעצר בשלהי כהונת טראמפ הראשונה, בקיץ 2019, אז הואשם בסחר מיני בקטינות, אך חודש לאחר מכן שם קץ לחיו בתא מאסר.

מאז שמו של אפשטיין נקשר בקונספירציות רבות ומגוונות, יש המאשימים כי אפשטיין עבד למען המוסד, בעוד אחרים טוענים כי התאבדותו נבדתה והוא נרצח על ידי אנשים עוצמתיים למען השתקתו.

שמו של טראמפ נקשר בפרשייה מספר פעמים, טראמפ הודה בעבר כי קיים קשר על אפשטיין כתוצאה מהמעגלים החברתיים בהם נעו, שניהם מגיעים מעולם הפיננסים של ניו יורק.

כעת לאחר שמועות רבות שקושרות את שמו למעשים פליליים, דורש טראמפ את שחרור כלל חומרי החקירה לציבור: "חבריי הקונגרס צריכים לפרסם את כל מה שיש על אפשטיין" הודיע טראמפ, והוסיף בזעם כי "אין לי מה להסתיר".