אתם בטוח מכירים את הלהיט של דנידין, "הסוד שלי ממך". ואם תהיתם לעצמכם לאן הוא נעלם, והאם הוא היה זמר של להיט אחד – אז הוא עונה בדיוק לכם ב-EP החדש שלו

לאחר כמעט עשר שנים שבהן לא הוציא חומר חדש, הראפר והמוזיקאי דנידין משיק בימים אלה EP חדש בשם "דני". מדובר בחזרה משמעותית של אחד הקולות הבולטים בהיפ-הופ הישראלי של שנות האלפיים, שכיום מסמן את תחילתו של פרק שני בקריירה שלו.

תקופת הפסקה ארוכה שהסתיימה בהבשלה אישית

דנידין, שהיה מוכר בעבר בהופעות גדולות ובלהיטים שהפכו לקלאסיקות מקומיות – בהם הלהיט "הסוד שלי ממך" משנת 2007 שצבר עד היום למעלה מ-4.3 מיליון צפיות ביוטיוב וזכה גם לגרסת כיסוי של נועה קירל – בחר לפני כעשור לעצור את פעילותו המוזיקלית. בתקופה זו הוא התרחק מהבמות והתמקד בהתבוננות פנימית וצמיחה אישית. לדבריו, ההפסקה אפשרה לו לצבור חוויות חיים ותובנות שהוא מביא כעת ליצירה החדשה.

ארבעה שירים חדשים שמציגים אמן בוגר יותר

ה-EP "דני" כולל ארבעה שירים חדשים, שיחד יוצרים מעין מסע אישי המשלב זיכרונות, חיפוש זהות וחזרה למקורות היצירה. המוזיקה משלבת היפ-הופ עם טקסטים עמוקים וחשופים יותר מאלה שהכרנו ממנו בעבר, ומשקפת ניסיון חיים מצטבר.

הוא מתייחס בדיוק לכל מה שעובר לאנשים בראש: איפה נעלמת? זאת הייתה רק תקופה? ועוד המון שמועות שרצו לגביו במהלך השנים.במקום לנסות להתעלם מכך, הסינגל שלו "דני" עוסק דווקא בנושא הזה.

אין כאן ניסיון לשחזר את ההצלחה של שנותיו הראשונות, אלא בהצגת האמן שהוא היום: מדויק יותר, חד ובעיקר אותנטי.