ב-27 ביולי 2024 נרצחו 12 ילדים דרוזים חפים מפשע מפגיעת רקטה של חיזבאללה. הצילומים לסדרה "נוטוק" התקיימו במקביל לאסון במג'דל שמס, וחייבו התייחסות. הנה הצצה לסצנה שנולדה בעקבות כך

בפרק של הסדרה "נוטוק", שישודר הערב (שני) בקשת 12, מוזכר האסון הכבד במג'דל שמס. ב-27 ביולי בשנה שעברה, רקטה שירה ארגון הטרור חיזבאללה, פגעה במגרש כדורגל במג'דל שמס שברמת הגולן. 12 ילדים ובני נוער נרצחו, ו-34 נוספים נפצעו. האסון הכבד מוזכר בפרק של הסדרה "נוטוק", שצולמה במג'דל שמס בעיצומה של המלחמה, ובמקביל לאסון הכבד.

צפו בהצצה לפרק של "נוטוק":

הערב ישודר הפרק, בו רואים את מיה (לוסי איוב) נפגשת עם לילה, אמא של עלי. השתיים מדברות על האסון, ומיה משתתפת בצערה של לילה.

כאמור, חלקים גדולים מהסדרה צולמו במג'דל שמס, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, שהתפרסה על חזיתות רבות. האסון הכבד, בו נרצחו 12 ילדים דרוזים, התרחש בתקופת הצילומים. עקב כך נעשו שינויים מסוימים בטקסט הסדרה, כדי להוסיף התייחסות לכאבם הגדול של אזרחי ישראל.

בין היתר, התווספה הסצנה אליה הבאנו לכם הצצה, לסדרה.