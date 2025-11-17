לאחר ש"מקדש מלך" כבש את הרשת עם חצי מיליון צפיות, שחר עזרא משחרר את "לך לך" – שיר פופ-רוק אישי ועוצמתי על התחדשות, אמונה והימלטות מהעבר אל עצמך האמיתי

לאחר שהסינגל הבכורה שלו "מקדש מלך" כבש את הרשתות, צבר כבר חצי מיליון צפיות ביוטיוב ונוגן בתחנות הרדיו השונות – הזמר והיוצר שחר עזרא משיק עכשיו את הסינגל השני שלו: "לך לך".

מדובר בשיר פופ-רוק עכשווי, קצבי ואנרגטי, שנולד מתוך תקופה מאתגרת בחייו של שחר. השיר, שנכתב והולחן על ידו במלואו (מילים בהשראת המקורות), הפך עבורו לקריאת השכמה אישית – וגם למסר אופטימי לכל מי שמתמודד עם קשיים.

צפו בקליפ לשיר "לך לך" – שחר עזרא:

"בשיר אני מבקש לקום למרות הכל", מספר שחר, "להתחזק באמונה וביטחון באבא שבשמיים ובעצמנו, לראות ולהיזכר בטוב הקיים בנו, ופשוט להעצים אותו".

השיר מלווה בקליפ אישי ומרגש שצולם במיוחד, שמשקף את המסע המנטלי והרוחני שהוביל לכתיבתו – מסע של פרידה מהעבר הכואב, התבוננות קדימה והתחלה חדשה.

מילות השיר "לך לך" (מילים ולחן: שחר עזרא):

הימלט על נפשך

אל תביט אחריך

שא עינך השמיימה

אל תביט לאחור

כבר הכל שם שחור

לך לך

מארצך וממולדתך

לך לך

ממך עד אלך ממך עד אלך

אל עצמך

"לך לך" הוא הצעד השני בדרך לאלבום הבכורה של שחר עזרא, שכבר נמצא בעבודה, לצד הופעות חיות שמתוכננות ברחבי הארץ בקרוב.

שחר עזרא ממשיך להוכיח שמוזיקה יהודית-ישראלית עכשווית יכולה להיות גם עמוקה, גם אמיתית וגם כזו שגורמת לך פשוט לקום ולרצות לחיות מחדש.