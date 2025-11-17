השר לביטחון לאומי בפתח ישיבת הסיעה: "יש להורות על סיכולים ממוקדים בבכירי הרש"פ, שהם מחבלים לכל דבר ועניין, כמו גם להורות על מעצרו של אבו מאזן"

יו"ר עוצמה יהודית השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה: "יש להורות על סיכולים ממוקדים בבכירי הרשות הפלסטינית, שהם מחבלים לכל דבר ועניין, כמו גם להורות על מעצרו של אבו מאזן – יש צינוק מוכן עבורו בכלא קציעות"

הדברים המלאים: " בימים האחרונים אנחנו עדים לשובו של השיח סביב הקמת מדינה "פלסטינית". היוזמה הזו עולה בכל פעם באופן שונה, והיום היא עלולה לקבל דחיפה נוספת, בהצעה שעולה במועצת הביטחון של האו"ם תחת נוסח ההצעה שכוללת את הנוסח "נתיב למדינה פלסטינית".

"ובכן, צריך להגיד את הדברים כהוויתם: למדינה "פלסטינית", לעם המומצא המכנה את עצמו "פלסטיני", אסור לעולם לקום – משום שהשאיפה של מקימי מדינה כזו, היא להקים אותה על חורבות מדינת ישראל. מי שהוציא לפועל את טבח ה-7.10, שואף למדינה פלסטינית. ומי שכיום משלם משכורות למחבלים, קורא כיכרות ברמאללה על שמם של ארכי רוצחי יהודים ומכחיש שואה, שואף למדינה פלסטינית"

"לכן, אני פונה לראש הממשלה בנימין נתניהו: על אבו מאזן וחבריו המחבלים לדעת כי אין להם שום חסינות. אם הם יאיצו את ההכרה במדינת הטרור הפלסטינית, והאו"ם יכיר במדינה פלסטינית – יש להורות על סיכולים ממוקדים בבכירי הרשות הפלסטינית, שהם מחבלים לכל דבר ועניין, כמו גם להורות על מעצרו של אבו מאזן – יש צינוק מוכן עבורו בכלא קציעות".