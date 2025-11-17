לפיד בפתח ישיבת הסיעה: "מי שפוחד מן האמת – אינו יכול להקים ועדה ממשלתית פיקטיבית שמטרתה היחידה היא לנקות אותו מאשמה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר היום (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד: "מי שפוחד מן האמת – אינו ראוי להנהיג את המדינה. מי שפוחד מן האמת – אינו יכול להקים ועדה ממשלתית פיקטיבית שמטרתה היחידה היא לנקות אותו מאשמה".

דבריו המלאים: "אני רוצה לעשות את זה פשוט וברור: אין לי שום כוונה לשתף פעולה עם שום ועדת חקירה שמקימה הממשלה. אני לא אהיה שותף להונאה וטיוח, שמטרתם היחידה לאפשר לנתניהו לברוח מאחריות לטבח השבעה באוקטובר. היות וברור שנתניהו מנסה לטרפד הקמת ועדה ראויה, אני מודיע מראש שיש עתיד תציב תנאי לכל שותפיה בממשלה הבאה: מינוי ועדת חקירה ממלכתית לחקירת אירועי ה-7 באוקטובר וכל מה שהוביל אליהם, אנחנו נעשה זאת כבר בחודש הראשון להקמת הממשלה".

"ממשלת השבעה באוקטובר, וראש ממשלת השבעה באוקטובר הם לא אלה שיחקרו, הם אלה שאותם צריך לחקור. מה שהם הציעו אתמול זה שהם יחקרו את עצמם. זה כמו שגנב יפרוץ אליכם הביתה, יתפסו אותו על חם, והוא יגיד לשוטרים, "לא צריך להביא אותי לבית המשפט, אני אחקור את עצמי. תביאו לי את הראיות נגדי, שיופיעו בפני העדים שראו אותי גונב, ואני אחליט אם אני אשם או לא." מה לדעתכם הוא יפסוק? שהוא אשם או לא אשם?".

"אין כאן דיון בין שני סוגי ועדות חקירה – זה או ועדת חקירה ממלכתית או טיוח. או לחשוף את האמת או לקבור אותה. או ללמוד מה קרה כדי להבטיח שזה לעולם לא יקרה שוב, או להתעלם מהעובדות ולהחליש את ביטחון המדינה. ועדת חקירה ממלכתית היא תנאי הכרחי להבראת מערכת הבטחון וצה"ל. היא תנאי הכרחי להשבת אמון הציבור בהנהגה הישראלית. היא החוב שלנו למשפחות הנרצחים והנופלים".

"הסיבה היחידה שנתניהו לא רוצה ועדה כזו, היא שלא תהיה לו שליטה עליה. הוא לא רוצה שהיא תפעל ביושר כדי להגיע לחקר האמת. זה בדיוק מה שהוא מפחד ממנו. נתניהו יודע את האמת: הוא היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר. הוא התעלם מכל האזהרות. הוא מימן וחימש את החמאס. במשמרת שלו הגבולות היו פרוצים ונטושים כשמחבלים באו לרצוח את אזרחי ישראל".

"מי שפוחד מן האמת, אינו ראוי להנהיג את המדינה. מי שפוחד מן האמת, בוודאי שאינו יכול להקים ועדה ממשלתית פיקטיבית שמטרתה היחידה היא לנקות אותו מאשמה".