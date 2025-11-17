יו"ר המחנה הממלכתי בפתח ישיבת הסיעה: "גם אם יפנו אלינו בנושא פשרה על ועדת חקירה ממלכתית יקבלו תשובה חותכת – לא. לא אתפשר על ביטחון ישראל"

דבריו המלאים: "תגידו, אתם רואים מצב שהקואליציה היתה מאפשרת לרונן בר והרצי הלוי למנות ועדת חקירה ממלכתית? באותה מידה זה הזוי שנתניהו וסמוטריץ' ובן גביר ולפיד ובנט וגדי ואני נמנה את הוועדה. מה נראה לכם שזה יגדיל את האמון בה מהעם? נתניהו עצמו קרא רק לפני שלוש שנים להקים ועדת חקירה ממלכתית – פתאום אין לו אמון? מישהו מאמין לזה? על מי אתם חושבים שאתם עובדים? הסיבה היחידה שיש בעיה באמון במנגנון היא שראש הממשלה ואנשיו עובדים כבר שנתיים כדי לחתור תחתיו".

"ועדת חקירה ממלכתית זה לא בעד ולא נגד ביבי – זה בעד מדינת ישראל. זה בעד ביטחון ישראל. זה בעד כדי לדעת שעשינו הכל כדי שמחדל כזה לא יחזור. אני שומע כל מיני לחישות שיש גורמים באופוזיציה שמוכנים לשקול כל מיני "הצעות פשרה" שבמסגרתן הכנסת או מנגנון פריטטי פוליטי ימנה את חברי הוועדה. אני מבהיר כאן – איש לא פנה אלינו, וגם אם יפנו יקבלו תשובה חותכת: לא. יש דברים שבהם אני מוכן להתפשר – לא על ביטחון ישראל. לא על חקירת המחדל שהביא לגדול שבאסוננו ולא על ההתנהלות מאז".

"באוגוסט 2020 דיווח נחום ברנע בידיעות אחרונות שנתניהו הסכים למכירת f35 לאמירויות. מבדיקות שעשיתי כשר ביטחון גיליתי שזו אכן המציאות. הדבר הבא שעשיתי היה להגיע לפנטגון. בסדרה של שלוש פגישות, עם צוותים של מערכת הביטחון שנשארו בארה"ב במשך שבועות רבים, הגענו להסכם שמבטיח שגם אם ימכרו מטוסים כמו ה-F35 למדינות אחרות במזרח התיכון – לישראל ישמר היתרון האיכותי".

"כל שיח בנושא הזה צריך לעמוד על כך שהסיכומים שלי עם מזכיר ההגנה אספר בגיבוי ממשל טראמפ ב-2020 נשארים בתוקף כלשונם ושהיתרון במערכות הנשק שלנו נשמר באופן חד ומובהק. יש במשרד הביטחון ובצה"ל את גורמי המקצוע שידעו לעשות את העבודה ולוודא שאכן כך הדברים – וחייבים להקשיב להם. עסקה שבמסגרתה ישראל מוותרת על העליונות הביטחונית שלה במזרח התיכון והברית האסטרטגית עם ארצות הברית היא עסקה רעה שצריך להגיד לה – לא".

"היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון הוא לא רק התחייבות חוקית של ארה"ב, הוא ביטוי חשוב לברית האסטרטגית והערכית שלנו. חשוב מכך – זה מה שמאפשר לנו להתקיים בביטחון באזור. זה מה שאיפשר לנו להכות באיראן ועוד יאפשר לנו מהלכים דומים בעתיד.

כמו שאמרתי קודם – על ביטחון ישראל אסור להתפשר אפילו בננמוטר".