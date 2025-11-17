אחרי שהציע לשלול זכות הצבעה מאלו שלא מתגייסים לצה"ל, כעת יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי יגיש הצעת חוק לשלילת זכות הבחירה גם מאסירים

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה בכנסת כי יגיש הצעת חוק לשלילת זכות הבחירה גם מאסירים. ההצעה הנוכחית מצטרפת להצעתו הקודמת לשלול זכות בחירה מאלו שלא מתגייסים לצה"ל.

"ביקשתי ממחלקת המחקר של הכנסת לבדוק באיזה מדינות יש שלילת זכות הצבעה מאסירים בכלא" אמר ליברמן. "קיבלתי תשובה שמאשרת שבאנגליה, למשל, החקיקה קיימת. מדינה מפותחת ודמוקרטית, ששם נשללת הזכות לאסירים. כנ"ל ניו זילנד ומדינות שונות בארה"ב. 13 מתוך 27 מדינות באיחוד האירופי, מקיימות הגבלות על הצבעת אסירים. שתי מדינות מתוכן איסור גורף על הצבעת אסירים. מה שטוב לאירופה – טוב לישראל? כך אנחנו נפעל".

לדבריו, "ראשית נכניס את כל העריקים לכלא, ולאחר מכן נשלול את זכותם להצביע. ביקשתי מחבר הכנסת עודד פורר להגיש הצעת חוק לשלילת זכות ההצבעה לאסירים בכלא. נשלול זכות הצבעה לכל האסירים, ובמקביל נבנה מספיק בתי כלא שאליהם נכניס את כל העריקים. אנחנו נשם סוף לכל הפרעות והפעילות העבריינית של כל העריקים".

בדבריו התייחס גם לאירועי האלימות נגד חברי הכנסת החרדים, זאת במחאה נגד חוק הגיוס. "במוצ"ש ראינו חבורת בריונים שהרביצו לח"כ בן צור. שמענו שהיום הצמידו אבטחה אישית לחברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר" הזכיר. "מדובר בחבורת עבריינים שאילו היו לומדים תורה כמו שהם יודעים להשתולל ולהתפרע – בית המקדש השלישי כבר היה נבנה.

במענה לשאלת סרוגים על פינוי נקודת ההתיישבות בגוש עציון, ליברמן לא סיפק תשובה ואמר כי "לא נעים להגיב על זה כשיש לנו שר להתיישבות במשרה מלאה ושר במשרד הביטחון לענייני התיישבות, אז אני מציע שתפנה אליו"