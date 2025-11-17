סיכול של כ-85 נשקים החודש ב 130 רחפנים: תיעוד מפעילות אוגדה 80 בגבול המערבי. בין 100-300 בדואים עומדים מאחורי ההברחות

מה קורה בגבול המערבי שלנו?

כוחות אוגדה 80 פעלו במהלך השבועות האחרונים באופן רציף וממוקד בסיכול ניסיונות הברחה באמצעות רחפנים, תופעה זו התעצמה משמעותית בחודשים האחרונים ומטרתה הברחת אמצעי לחימה, סמים ושלל פלילי לשטח מדינת ישראל.

תופעת הברחות ברחפנים

משיחות וסיור לאורך גבול ישראל מצרים עולה תמונה מדאיגה כשמתחילת המלחמה התפתחה תופעת הברחות ברחפנים דרךהגבול, ובחודשים האחרונים היא התעצמה משמעותית.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . D27431f9 5008 43a9 B3eb 506393868fd6

מתברר שדרךהגבול מוברחים סמים, סיגריות, ועד אמצעי לחימה . במרחב פועלת אוגדה 80 שפועלת במשך תקופה ארוכה להתמודדות מול האיום המוגדר כפעולה חבלנית עוינת. נציין שגבולישראל-סיני משתרע לאורך של 140ק״מ, מאזור יישובי חבל שלום ועד אילת.

במהלךהחודש האחרון נתפסו כ-90 פריטי אמל״ח ע״יכוחות צה"ל- 16 נשקים ארוכים, 2 מקלעים ו-66 אקדחים.

בהשוואה לפני חודש עמדנו על 153 רחפנים שחוצים בשבוע, כרגע אנחנו עומדים על 46 רחפנים שחוצים בשבוע את הגבול. אותי זה לא מרגיע.

נציין שבחודש האחרון יורטו כ- 130 רחפנים בשיתוףמשטרת ישראל והשב״כ.

הפעולה היא לא בכדי.

בין מאה ל-300 אזרחים בדואים מפעילים את המערך

בצה"ל מעריכים כי בין מאה ל-300 אזרחים בדואים מהשבטים אל עזזמה וטרביין מפעילים את אופרציית ההברחות, שהוגדרה על ידי צה"ל כאיום אסטרטגי. בצה"ל מניחים כי הציר השיעי, ובכלל זה איראן והחות'ים בתימן, עומדים מאחורי חלק נכבד מהברחות כלי הנשק שחוצים ממצרים לישראל במטרה לחמש את חמאס ולהציף את איו"ש, עזה וערביי ישראל בנשק ליום פקודה.

במהלך החודש האחרון, בזכות פעילות כוחות אוגדה 80 בשיתוף חמ״ל מרכז הבקרה האווירי של חיל האוויר סיכלו הכוחות כ-130 הברחות רחפנים, נתפסו כ-85 פריטי אמל״ח, ביניהם 2 מקלעים, 16 כלי נשק ארוכים ו-66 אקדחים.

הסיכולים הרבים מתאפשרים בזכות היערכות נרחבת, מאמצי איסוף מודעיניים, הפעלת מערכות לוחמה אלקטרונית (ל"א) מתקדמות לשיבוש, חסימה וזיהוי הרחפנים.

זאת ועוד. בצה"ל אומרים כי יישום ההחלטה לא ישנה את תמונת המצב, שכן הרחפנים שמופעלים היום יודעים לטוס לעורף המצרי בסיני. הם אוספים את המשלוחים בעומק של כשני קילומטרים מאחורי קווי המצרים ונוחתים בעומק השטח הישראלי במרחק של עד תשעה קילומטרים מעבר לגבול בעומק הצד הישראלי – אזור שברובו אין נוכחות צבאית.

לפיכך, אומרים בצבא, בשבועות הקרובים ייפתח חמ"ל ייעודי לשיפור ותיאום סנכרון המידע בין המודיעין לכוחות הפועלים בשטח.