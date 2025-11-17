200 עיתונאים מארה"ב, אירופה ואפריקה חתמו על אמנה המכירה בריבונות. יוסי דגן, בירך: "תחילתו של תיקון היסטורי, למען ביטחון ישראל והעולם"

צעד חסר תקדים: לאחר סיור של למעלה מ 150 עיתונאים זרים בשומרון, במהלכו קיבלו מראש מועצת שומרון יוסי דגן סקירה ארוכה ב"מרפסת של המדינה" בפדואל על החשיבות האסטרטגית וההיסטורית של השומרון עבור מדינת ישראל והעם היהודי, הוקם ארגון עיתונאים זרים ענק למען יו"ש.

הסיור התקיים בסיוע לשכת העיתונות הממשלתית בהובלתו של ניצן חן, בעקבות הסיור בשומרון החליט הבישוף דניס נדומבי מקניה, מהמנהיגים בעלי ההשפעה הבולטים באפריקה, להקים ארגון של עיתונאים זרים אליו הצטרפו כ 200 עיתונאים מרחבי העולם בהם: ארה"ב, אפריקה וישראל. הצעד הראשון של הארגון היה חתימה על אמנה של עיתונאים זרים המצהירים כי הם מכירים בריבונות של ישראל ביהודה ושומרון ומתחייבים לפעול על פי עקרון זה. ולהקים ארגון שיאגד את העיתונאים. מאות עיתונאים חתמו עד לרגע זה על ההצהרה.

בישוף נדומבי הגיע לביקור רשמי נוסף בשומרון, ובפגישה אצל ראש מועצת שומרון יוסי דגן העביר נדומבי את האמנה באופן פורמלי לראש המועצה. באמנה נכתב בין השאר: "אנו מבקשים לתקן את הנרטיבים השוררים ביחס ללב ארץ ישראל—יהודה ושומרון—ולאשר כי זכותו של העם היהודי על חבל ארץ זה היא בלתי הפיכה". החותמים מתחייבים להקים גופים עיתונאים שיפעלו למען מטרה זו.

הבישוף מארגון העיתונאים ליוסי דגן: "אנחנו עומדים לצד האמת — שזו אדמת ישראל"

בישוף דניס נדומבי אמר לדגן: "אני נמצא כאן יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, וכפי שאתם רואים — מה שאנחנו מחזיקים בידינו הוא 'אמנת התקשורת הנוצרית הבינלאומית', שמציגה עמדה ברורה בנושא הריבונות על יהודה ושומרון, ועל הצורך לשמר את השליטה בעזה בשל היעדר ממשל תקין, ועל הצורך לשמר את רמת הגולן משום שהיא מהווה מצודה אסטרטגית של ישראל".

"אנחנו, קהילת התקשורת הנוצרית הבינלאומית, מחזיקים בעמדות ברורות שמפורסמות כאן, ומחר נחתום על המסמך הזה כדי להבטיח שאנחנו עומדים לצד האמת — שזו אדמת ישראל. אין מקום להפוך זאת לנושא פוליטי. בסופו של דבר זו אדמה השייכת למדינת ישראל ולעם היהודי באופן מובהק".

יוסי דגן הודה לנדובי ובירך: "אני רוצה להודות לך, חברנו, ובזכות התמיכה שלך, ובזכות העבודה המשותפת שלנו – על הסולידריות, ועל החינוך לחשיבות הבאת הריבונות על יהודה ושומרון, ארץ התנ"ך ובשותפות הזו, נביא את הצדק ההיסטורי ואת הריבונות – לאפריקה, לישראל, ולכל העולם".