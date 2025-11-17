14:40

לפיד: "לא אשתף פעולה עם ועדת חקירה של הממשלה"

14:37

בעלי החוות בגוש עציון תוקפים: "מעשה נפשע, נחצה קו אדום"

14:35

הרצוג בהלווית מני גודארד: "סליחה על שלא היינו כאן כדי להגן"

14:29

גנץ: "לא אתפשר על וועדת חקירה ממלכתית"

14:24

כשיפנו (ח"ו) בתים ביו"ש, תזכרו שסמוטריץ' נתן את האישור

14:16

לא רק החרדים: ליברמן מציע לשלול זכות בחירה גם מאסירים

14:02

ארגון העיתונאים החדש: "מכירים בריבונות ביו"ש"

13:54

ביטוח לאומי בהודעה דרמטית: "לא נשקוט עד שכל הכספים יוחזרו"

13:46

סון הר מלך בצור משגבי: "המראות מזכירים את הגירוש מגוש קטיף"

13:34

איגוד הכדורסל בהודעה דרמטית: האולם בליגת העל נפסל לאירוח

13:24

תושבי מיצד נגד ראש המועצה: "אין פה אידיאלים. יש פה אינטרסים"

13:19

הרצוג לראש עיריית ניו יורק היוצא: "מצב האנטישמיות מחמיר"

13:10

סמוטריץ' למפונים: אל תלמדו אותנו איך עושים ציונות

12:56

רוטמן תומך בפינוי: "התפתחות ההתיישבות - בצורה מסודרת"

12:22

התפתחות דרמטית: החוקרים שחזרו פרטים מהטלפון של הפצ"רית

12:13

חשוד נעצר לאחר שאיים על חיי כתבי ערוץ 14

12:08

נחשף בכנסת: "בניגוד להצהרתו, ליצחק עמית אין טופס 4"

11:59

יש הסכמות: מילואימניקים יקבלו תוספת של 3,000 שקל

11:32

מאות תושבים נגד ירון רוזנטל: "בגידה בהתיישבות"

11:28

ההרס בצור משגבי: ראש המועצה דרש את פינוי הגבעה

