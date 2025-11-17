ח"כ לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית הגיעה היום (שני) למוקד הפינוי של מאחז גבעת צור משגבי במזרח גוש עציון. בדבריה סיפרה על העימותים שנרשמו בין הכוחות למפגינים שמחו נגד פינוי היישוב.
"נתקלתי באלימות קשה נגד המתיישבים, שכוללת רימוני הלם וגז" טענה סון הר מלך. "פיניתי פצוע ראש לניידת אמבולנס מכיוון שלא נתנו לאמבולנס להיכנס".
לטענתה, "פגשתי תושבים שבורים – והמראות פה מזכירים את הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון. אני קוראת לכל מי שאחראי על הביזיון הזה לחדול אותו מיד".
