איגוד הכדורסל החליט על פסילתו של אולם "רמז" בקרית אתא עד הודעה חדשה. ההחלטה מגיעה לאחר ביטול המשחק בין קריית אתא לראשון לציון

איגוד הכדורסל החליט היום (שני) על פסילתו של אולם "רמז" בקרית אתא עד הודעה חדשה. ההחלטה מגיעה לאחר שאמש המשחק בו הייתה אמורה עירוני קריית אתא לארח את מכבי ראשון לציון בוטל בגלל תקלה טכנית בשעונים.

האיגוד הודיע לקריית אתא רק לאחר שיוכח מעל לכל ספק שכל הכשלים תוקנו, תישקל האפשרות לאירוח משחקים נוספים באולם. בנוסף האיגוד הודיע על קיום משחק חוזר בין קריית אתא למכבי ראשון לציון. שיתקיים מחר (שלישי) בשעה 20:15. קריית אתא החליטה וכיוון לארח אותו באולם בגן נר שבגלבוע.

עוד באותו נושא הפועל ירושלים הודיעה: "זה התאריך שבו נחזור לארח בישראל" 12:23 | שמחה רז 0 0 😀 👏

מליגת ווינר סל נמסר: "ליגת ווינר סל רואה בחומרה את האירוע ופועלת כדי שמקרים כאלה לא יישנו. אנו פועלים מאז אמש, בשיתוף פעולה מלא עם איגוד הכדורסל לצמצום הנזקים הכבדים שנבעו מביטול המשחק ומתנצלים בפני אוהדי ואוהדות הכדורסל על עוגמת הנפש".

אמש ליגת ווינר מסרה: "ליגת ווינר סל רואה את אי קיום המשחק הערב בקריית אתא בחומרה רבה. ראשית, אנו מתנצלים בפני אוהדי הכדורסל, באולם ובבית, הטוטו ווינר, ערוץ הספורט ושאר השותפים שלנו. רק בתאריך 3.11 התרענו בפני הקבוצות כי יותר מידי תקלות שעונים מתרחשות וכי על הקבוצות לוודא את תקינות הציוד באולמם הביתי. לצערינו, המסקנות המתבקשות לא הוסקו, ובמבחן התוצאה כשלנו. המקרה החמור יידון במסגרת מנהלת הליגה והמסקנות, כמו גם ההחלטה לגבי קיום משחק חוזר או הפסד טכני, יפורסמו בהקדם".