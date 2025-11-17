שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ התייחס לפינוי המאחז במזרח גוש עציון: "לא צריך ללמד אותנו לא איך עושים ציונות, ולא איך עושים התיישבות"

דבריו המלאים: "המינהל האזרחי מבצע הבוקר לבקשת המועצה האזורית גוש עציון פינוי של מבנים בשלבי בנייה לא מאוכלסים באזור מיצד, בקרקע שהיא עתודת הקרקע האחרונה באזור מיצד ופני קדם. המועצה מקדמת שם עכשיו, עם המינהל האזרחי, תכנון של אלפי יחידות דיור.

"יש שם קבוצה של אנשים שעלו בעצמם אל השטח, בניגוד לתוכניות האלה ובאופן שמסכל את היכולת לפתח שם אלפי יחידות דיור. יש שיח שמתנהל בתקופה האחרונה בין התושבים שעלו לשם לבין המועצה, וכולנו מקווים שזה ייגמר בהסכמות. אבל המועצה פנתה וביקשה לעצור שם בנייה של מבנים שנבנים תוך כדי המשא ומתן הזה".

"אנחנו מפתחים את ההתיישבות, בונים בכל מקום, מתכננים בכל מקום בהיקפים אדירים, מכריזים על אדמות מדינה. כל יום עולות חוות חדשות לשטח ששומרות על מאות אלפי דונמים. לא צריך ללמד אותנו לא איך עושים ציונות, ולא איך עושים התיישבות".

כזכור מוקדם יותר פורסם כי ראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, הוא זה שביקש את הרס המאחז "צור משגבי". לאחר מכן ירון רוזנטל הגיב לפינוי כשאמר: "אני מגבה את השר סמוטריץ שנרתם למהלך הכואב אך ההכרחי הזה. אי אפשר לפתח את גוש עציון כשקומץ אנשים משתלט על מאות רבות של דונמים ובונה מבנים מאולתרים דווקא על הקרקע המיועדת להקמת אלפי יחידות דיור לדור ההמשך".