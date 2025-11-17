עוכב לחקירה תושב חולון בחשד לאיומים ברשת כלפי כתבים מערוץ 14. בנוסף המשטרה הודיעה כי בניגוד לפרסומים לא אותר מכשיר מעקב ברכבה של מגי טביבי

שוטרי מחוז מרכז עכבו אמש (ראשון) לחקירה תושב חולון בחשד לאיומים ברשת כלפי כתבים מערוץ 14. בנוסף המשטרה הודיעה כי בניגוד לפרסומים באתרים השונים, לא אותר מכשיר מעקב ברכבה של מגי טביבי.

האירוע התחי לפני כחודש כששוטרי תחנת מודיעין פתחו בחקירה בחשד לאיומים ברשת, לאחר קבלת תלונה בדבר איומים שנכתבו באתר ערוץ 14 כלפי שלושה כתבים העובדים בו. המשטרה חשפה את זהות החשוד בשליחת ההודעות – תושב חולון בשנות ה-20 לחייו ואתמול לאחר נחיתתו בארץ, נעצר בביתו.

כאמור, החשוד עוכב לחקירה, כאשר בניגוד לפרסומים שונים, לא עלה בחקירה או בממצאיה, חשד להצמדת מכשיר מעקב למי מהכתבים, אלא התבטאות ברשת ובסיומה שוחרר למעצר בית והרחקה מהמעורבים בתיק ומהעיר מודיעין. כלל ממצאי החקירה יועברו בהמשך לעיון והחלטת הפרקליטות בהתאם