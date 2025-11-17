מהנדס הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה חשף בדיון ועדת הפנים של הכנסת כי לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אין טופס 4 בניגוד להצהרתו. ח"כ קרויזר: "רמיסה של שלטון החוק מנשיא העליון"

אירוע דרמטי נרשם היום (שני) במהלך דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת, שעסק בפיקוח על אכיפת חוקי התכנון והבנייה כלפי בכירים ונושאי משרה שיפוטית. במרכז הדרמה עמדה סוגיית היתר הבנייה וטופס 4 בביתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, והאם הצהרתו הקודמת בנושא הייתה מדויקת.

במהלך הדיון, נחשפו פרטים מטרידים בנוגע למצבו התכנוני של ביתו של עמית. ליאוניד נרקיס, מהנדס הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה, אישר באופן פומבי כי בניגוד לתגובתו הקודמת של נשיא העליון, שבה טען כי קיים טופס 4 שניתן כדת וכדין בוועדה המקומית – המצב בפועל שונה. נרקיס הודה בדיון כי טופס 4 עבור ביתו של עמית טרם ניתן, וכי הנושא "עומד כעת על שולחני לאישורו".

החשיפה של מהנדס הוועדה הובילה לתגובות חריפות מצד יו"ר הועדה, ח"כ יצחק קרויזר, שהיה נוכח בדיון, לא הסתיר את זעמו ואת אכזבתו מהמקרה, וטען כי מדובר במעידה חמורה ביותר. "לצערי, בוועדה נחשף שהנשיא עמית שיקר בתגובה שלו. זה דבר שלא מצופה מאף גורם, ובמיוחד לא מנשיא בית המשפט עליון שמהווה דוגמה ומופת לשלטון החוק. זה פגיעה במוסדות המדינה, פגיעה באמון הציבור ופגיעה בשלטון החוק".