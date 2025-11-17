אירוע דרמטי נרשם היום (שני) במהלך דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת, שעסק בפיקוח על אכיפת חוקי התכנון והבנייה כלפי בכירים ונושאי משרה שיפוטית. במרכז הדרמה עמדה סוגיית היתר הבנייה וטופס 4 בביתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, והאם הצהרתו הקודמת בנושא הייתה מדויקת.
במהלך הדיון, נחשפו פרטים מטרידים בנוגע למצבו התכנוני של ביתו של עמית. ליאוניד נרקיס, מהנדס הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה, אישר באופן פומבי כי בניגוד לתגובתו הקודמת של נשיא העליון, שבה טען כי קיים טופס 4 שניתן כדת וכדין בוועדה המקומית – המצב בפועל שונה. נרקיס הודה בדיון כי טופס 4 עבור ביתו של עמית טרם ניתן, וכי הנושא "עומד כעת על שולחני לאישורו".
החשיפה של מהנדס הוועדה הובילה לתגובות חריפות מצד יו"ר הועדה, ח"כ יצחק קרויזר, שהיה נוכח בדיון, לא הסתיר את זעמו ואת אכזבתו מהמקרה, וטען כי מדובר במעידה חמורה ביותר. "לצערי, בוועדה נחשף שהנשיא עמית שיקר בתגובה שלו. זה דבר שלא מצופה מאף גורם, ובמיוחד לא מנשיא בית המשפט עליון שמהווה דוגמה ומופת לשלטון החוק. זה פגיעה במוסדות המדינה, פגיעה באמון הציבור ופגיעה בשלטון החוק".
יאיר
שר המשפטים והממשלה והכנסת חייבים להשעות את עמית מתפקידו כשופט ולהעמידו לדין פלילי על עבירות בניה שהן עבירות פליליות והצהרות שקריות בעניין זה. לא יתכן שעבריין ישב על כסא השופט...
גדי
עכשיו צריך שתוגש תלונה על כך לנציב התלונות על השופטים ושהוא ידון בזה12:39 17.11.2025
שירי מנתניה
הולכים להקים לנו מדינת חמאסטאן וכל מה שהקואליציה הקרובה עסוקה זה בהקמת ועדה פרסונלית נגד נשיא העליון????? כל כך חשוב להם, שלא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, כמה משקיעים בלמנוע ממשפחות...
סרוגים נגד עמית
חסרה לי התגובה של עמית, נשיא בית המשפט העליון. לעולם אל תשפוט לפי טיעוני צד אחד בלבד13:04 17.11.2025
מיקי
כמו ה"שרות הצבאי" של יעקב פרי12:49 17.11.2025
שפוי
השופט קולה לטיפולך12:44 17.11.2025
גדי
עכשיו צריך שתוגש תלונה על כך לנציב התלונות על השופטים ושהוא ידון בזה12:39 17.11.2025
שירי מנתניה
הולכים להקים לנו מדינת חמאסטאן וכל מה שהקואליציה הקרובה עסוקה זה בהקמת ועדה פרסונלית נגד נשיא העליון????? כל כך חשוב להם, שלא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, כמה משקיעים בלמנוע ממשפחות...
יאיר
שר המשפטים והממשלה והכנסת חייבים להשעות את עמית מתפקידו כשופט ולהעמידו לדין פלילי על עבירות בניה שהן עבירות פליליות והצהרות שקריות בעניין זה. לא יתכן שעבריין ישב על כסא השופט...
