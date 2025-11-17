הושגו הסכמות בנושא הצעת חוק לזיכוי עבור שירות מילואים כלוחם. ההסכמות מתייחסות למענק וכן לימי המילואים הנדרשים כדי לקבלו: אלו ההטבות

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, הציג היום (שני) הסכמות בנושא הצעת חוק לזיכוי עבור שירות מילואים כלוחם. ההסכמות מתייחסות למענק וכן לימי המילואים הנדרשים כדי לקבלו.

ההסכמות כוללות שני עקרונות מרכזיים: 1. הבטחת הטבה למשתכרים נמוכים: מילואימניקים בעלי הכנסות נמוכות שלא מגיעים לרף המס יקבלו תוספת ממוצעת של 3,000 ₪ לצורך השלמת שכר עד תקרה של 9,800 ₪ לחודש מילואים. ההוראה, שהייתה זמנית ואמורה לפוג בדצמבר 2025, הופכת להוראה קבועה.

2. התאמה עתידית (החל מ-2028): בעקבות צפי לירידה בהיקף ימי המילואים תהיה הפחתה בכמות ימי המילואים הנדרשים כדי לזכות בהטבה המלאה (כיום: 110 ימים). מטרת החקיקה היא להרחיב את ההטבות לכלל אוכלוסיית המילואימניקים, לא רק למי שמרוויחים מספיק כדי ליהנות מנקודות זיכוי מלאות.