דובר ממשלת גרמניה אישר כי אמברגו הנשק החלקי שהוטל על ישראל יוסר החל מה-24 בנובמבר. ההחלטה מגיעה יום אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הקנצלר פרידריך מרץ

חזרו לתמוך בישראל: דובר ממשלת גרמניה שטפן קורנליוס אמר היום (שני) לסוכנות הידיעות הגרמנית DPA כי הממשלה תסיר את אמברגו הנשק החלקי שהוטל על ישראל מה-24 בנובמבר. ההחלטה על הסרת אמברגו הנשק מגיעה יום אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ.

מיד אחרי ההודעה הגרמנית, שר החוץ גדעון סער אמר כי הוא "מברך על ההחלטה של הקנצלר מרץ להסיר את ה'אמברגו' החלקי. אני קורא למדינות אחרות לנקוט בצעדים דומים, אחרי גרמניה".

כזכור, באוגוסט האחרון מרץ הודיע על הטלת אמברגו נשק חלקי על ישראל, זאת בעקבות החלטת הקבינט הישראלי להרחיב את מבצע "מרכבות גדעון" לכיבוש של העיר עזה. על פי ההחלטה, גרמניה לא תאשר העברת ציוד צבאי לישראל שיכול לשמש ברצועת עזה "עד להודעה חדשה".

עוד באותו נושא למרות האמברגו: גרמניה רכשה נשק למטוסים מישראל

אמברגו הנשק כלל "כל ציוד צבאי שניתן להשתמש בו ברצועת עזה", כאשר חלק ניכר מהייצוא הצבאי מגרמניה לישראל כולל פגזי טנקים של חברת ריינמטאל. מרץ הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה מפני טרור חמאס וכי שחרור בני הערובה ומשא ומתן להפסקת אש עומדים בראש סדר העדיפויות. עם זאת, הוא ציין כי "הפעולה הצבאית החריפה ברצועת עזה מקשה על ממשלת גרמניה לראות כיצד יושגו מטרות אלה".